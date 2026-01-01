drawDB je besplatni, otvoreni uređivač dijagrama entiteta i veza baze podataka koji se u potpunosti pokreće u pregledniku. Omogućuje programerima i administratorima baza podataka dizajniranje, vizualizaciju i dokumentiranje shema relacijskih baza podataka putem platna za povlačenje i ispuštanje — a zatim izvoz gotovog dizajna kao SQL DDL naredbe spremne za pokretanje na MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ili SQL Serveru.

Samostalno hostiranje drawDB-a vašem timu pruža zajednički interni alat za dizajn baze podataka bez slanja detalja sheme trećim pružateljima usluga u oblaku. Budući da je aplikacija isključivo frontend bez pozadinske ili ovisnosti o bazi podataka, implementira se kao jedan lagani kontejner i ostaje dostupna bez obzira na dostupnost vanjskih usluga.