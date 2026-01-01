Postavite drawDB jednim klikom.
Besplatan uređivač dijagrama baze podataka otvorenog koda, baziran na pregledniku, za vizualno dizajniranje i dokumentiranje shema relacijskih baza podataka.
Odaberite VPS plan za drawDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz drawDB
drawDB je besplatni, otvoreni uređivač dijagrama entiteta i veza baze podataka koji se u potpunosti pokreće u pregledniku. Omogućuje programerima i administratorima baza podataka dizajniranje, vizualizaciju i dokumentiranje shema relacijskih baza podataka putem platna za povlačenje i ispuštanje — a zatim izvoz gotovog dizajna kao SQL DDL naredbe spremne za pokretanje na MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ili SQL Serveru.
Samostalno hostiranje drawDB-a vašem timu pruža zajednički interni alat za dizajn baze podataka bez slanja detalja sheme trećim pružateljima usluga u oblaku. Budući da je aplikacija isključivo frontend bez pozadinske ili ovisnosti o bazi podataka, implementira se kao jedan lagani kontejner i ostaje dostupna bez obzira na dostupnost vanjskih usluga.
drawDB ključne značajke
Dizajn vizualne sheme
Povucite i ispustite tablice, definirajte stupce i vrste podataka i nacrtajte odnose na platnu bez ručnog pisanja SQL-a.
SQL izvoz i uvoz
Generirajte DDL spreman za pokretanje za MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB i SQL Server, ili uvezite postojeći SQL kako biste ga odmah vizualizirali.
Nije potreban backend
Pokreće se kao jedan Nginx spremnik bez baze podataka ili ovisnosti na strani poslužitelja — dijagrami se pohranjuju u pregledniku pomoću IndexedDB-a.
Prilagodba dijagrama
Prilagodite boje tablica, dodajte bilješke i područja za grupiranje povezanih tablica te kontrolirajte izgled platna kako bi odgovarao vašem načinu razmišljanja o vašoj shemi.
Izvezi u više formata
Izvezite dijagrame kao PNG, JSON ili SQL tako da ih možete ugraditi u dokumentaciju, podijeliti s kolegama ili kontrolirati verzije dizajna vaše sheme.
Zašto pokrenuti drawDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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