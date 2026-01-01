Postavite DuckDNS instalacijom jednim klikom.
Besplatni dinamički DNS klijent koji automatski održava vašu domenu usmjerenu na vašu trenutnu IP adresu bez statičke IP adrese.
Odaberite VPS plan za DuckDNS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DuckDNS
Duck DNS je besplatna dinamička DNS usluga kojoj vjeruju milijuni korisnika kućnih laboratorija i samostalnih hostera za održavanje pouzdanog pristupa poslužiteljima i uređajima iza kućnih internetskih veza. Većina ISP-ova dodjeljuje promjenjive IP adrese, ali Duck DNS to rješava kontinuiranim praćenjem vaše javne IP adrese i ažuriranjem vaše odabrane poddomene u trenutku kada se promijeni — sve besplatno.
Ovaj predložak pokreće službeni Duck DNS klijentski kontejner u načinu rada host mreže, dajući mu preciznu vidljivost IP adrese. Konfiguracija ostaje sačuvana nakon ponovnog pokretanja tako da se vaše postavke poddomene i tokena nikada ne gube. Bez obzira trebate li stabilan pristup kućnom poslužitelju, projektu Raspberry Pi ili samostalno hostanoj VPS aplikaciji, Duck DNS eliminira potrebu za plaćanjem statičke IP adrese ili komercijalne DDNS usluge.
DuckDNS ključne značajke
Automatsko IP ažuriranje
Otkriva kada se vaša javna IP adresa promijeni i odmah ažurira vašu Duck DNS poddomenu, čime se osigurava neprekinuti pristup.
Podrška za IPv4 i IPv6
Radi s obje obitelji adresa, tako da vaša poddomena ostaje ažurna bez obzira na dodjelu IP verzije vašeg ISP-a.
Više poddomena
Upravlja s nekoliko Duck DNS poddomena u jednom spremniku pružajući popis naziva poddomena odvojenih zarezima.
Uvijek aktivan rad VPS-a
Rad na VPS-u jamči da se ažuriranja izvršavaju prema rasporedu 24/7, čak i kada se oprema kućne mreže ponovno pokrene ili izgubi napajanje.
Trajna konfiguracija
Pohranjuje vaš token i postavke poddomene u namjenski volumen tako da se klijent ispravno nastavi nakon ponovnog pokretanja spremnika.
Zašto pokrenuti DuckDNS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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