Duck DNS je besplatna dinamička DNS usluga kojoj vjeruju milijuni korisnika kućnih laboratorija i samostalnih hostera za održavanje pouzdanog pristupa poslužiteljima i uređajima iza kućnih internetskih veza. Većina ISP-ova dodjeljuje promjenjive IP adrese, ali Duck DNS to rješava kontinuiranim praćenjem vaše javne IP adrese i ažuriranjem vaše odabrane poddomene u trenutku kada se promijeni — sve besplatno.

Ovaj predložak pokreće službeni Duck DNS klijentski kontejner u načinu rada host mreže, dajući mu preciznu vidljivost IP adrese. Konfiguracija ostaje sačuvana nakon ponovnog pokretanja tako da se vaše postavke poddomene i tokena nikada ne gube. Bez obzira trebate li stabilan pristup kućnom poslužitelju, projektu Raspberry Pi ili samostalno hostanoj VPS aplikaciji, Duck DNS eliminira potrebu za plaćanjem statičke IP adrese ili komercijalne DDNS usluge.