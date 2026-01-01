Do 69% popusta za DuckDNS

Postavite DuckDNS instalacijom jednim klikom.

Besplatni dinamički DNS klijent koji automatski održava vašu domenu usmjerenu na vašu trenutnu IP adresu bez statičke IP adrese.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite DuckDNS instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za DuckDNS

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz DuckDNS

Duck DNS je besplatna dinamička DNS usluga kojoj vjeruju milijuni korisnika kućnih laboratorija i samostalnih hostera za održavanje pouzdanog pristupa poslužiteljima i uređajima iza kućnih internetskih veza. Većina ISP-ova dodjeljuje promjenjive IP adrese, ali Duck DNS to rješava kontinuiranim praćenjem vaše javne IP adrese i ažuriranjem vaše odabrane poddomene u trenutku kada se promijeni — sve besplatno.

Ovaj predložak pokreće službeni Duck DNS klijentski kontejner u načinu rada host mreže, dajući mu preciznu vidljivost IP adrese. Konfiguracija ostaje sačuvana nakon ponovnog pokretanja tako da se vaše postavke poddomene i tokena nikada ne gube. Bez obzira trebate li stabilan pristup kućnom poslužitelju, projektu Raspberry Pi ili samostalno hostanoj VPS aplikaciji, Duck DNS eliminira potrebu za plaćanjem statičke IP adrese ili komercijalne DDNS usluge.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

DuckDNS ključne značajke

Automatsko IP ažuriranje

Otkriva kada se vaša javna IP adresa promijeni i odmah ažurira vašu Duck DNS poddomenu, čime se osigurava neprekinuti pristup.

Podrška za IPv4 i IPv6

Radi s obje obitelji adresa, tako da vaša poddomena ostaje ažurna bez obzira na dodjelu IP verzije vašeg ISP-a.

Više poddomena

Upravlja s nekoliko Duck DNS poddomena u jednom spremniku pružajući popis naziva poddomena odvojenih zarezima.

Uvijek aktivan rad VPS-a

Rad na VPS-u jamči da se ažuriranja izvršavaju prema rasporedu 24/7, čak i kada se oprema kućne mreže ponovno pokrene ili izgubi napajanje.

Trajna konfiguracija

Pohranjuje vaš token i postavke poddomene u namjenski volumen tako da se klijent ispravno nastavi nakon ponovnog pokretanja spremnika.

Zašto pokrenuti DuckDNS na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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