Do 69% popusta za Statistics for Strava

Postavite statistiku za Stravu uz instalaciju jednim klikom.

Samostalno hostana osobna nadzorna ploča za sportsku analitiku koja vaše Strava aktivnosti pretvara u detaljne statistike, grafikone i toplinske karte.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite statistiku za Stravu uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Statistics for Strava

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Statistics for Strava

Statistika za Stravu je samostalno hostana analitička nadzorna ploča koja povlači vašu kompletnu povijest aktivnosti sa Strave i prikazuje je kao interaktivne grafikone, geografske toplinske karte, izvješća o korištenju opreme, analizu segmenata i godišnje preglede — sve pohranjeno lokalno na vašem vlastitom poslužitelju. Za razliku od službene aplikacije Strava, nikada ne gubi povijesne podatke iza pretplate i daje vam potpuno vlasništvo nad vašim sportskim zapisima.

Postavljanje zahtijeva Strava API aplikaciju (besplatnu za izradu) i jednokratni OAuth autorizacijski tok za generiranje tokena za osvježavanje. Nakon povezivanja, pozadinski demon automatski uvozi nove aktivnosti i održava vašu nadzornu ploču ažurnom. Za korištenje ove aplikacije potreban je Strava račun.

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Što možete izgraditi uz {name}

Statistics for Strava ključne značajke

Nadzorna ploča analitike aktivnosti

Sveobuhvatna statistika s interaktivnim grafikonima koja pokriva ukupne vrijednosti, trendove, osobne rekorde i opterećenje treninga za sve vrste aktivnosti.

Geografska toplinska karta

Vizualizirajte žarišne točke aktivnosti na geografskoj toplinskoj karti koja prikazuje sve zabilježene rute kako biste otkrili svoja omiljena područja za trening.

Praćenje opreme i održavanja

Pratite udaljenost i sate korištenja za bicikle, obuću i opremu uz raspored održavanja kako biste znali kada je opremi potrebno servisiranje.

Povijest segmenta i napori

Pregledajte sve svoje napore na Strava segmentima, osobne rekorde i napredak tijekom vremena za svaki segment koji ste vozili ili trčali.

Strava Rewind

Godišnji pregled godine koji ističe vaša najveća postignuća, najduže aktivnosti i fitness prekretnice u godini.

AI asistent za trening

Dodatna analiza pokretana umjetnom inteligencijom vaših podataka za obuku s uvidima i prijedlozima, koja se može povezati s OpenAI, Anthropic ili lokalnim Ollama modelom.

Zašto pokrenuti Statistics for Strava na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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