Statistika za Stravu je samostalno hostana analitička nadzorna ploča koja povlači vašu kompletnu povijest aktivnosti sa Strave i prikazuje je kao interaktivne grafikone, geografske toplinske karte, izvješća o korištenju opreme, analizu segmenata i godišnje preglede — sve pohranjeno lokalno na vašem vlastitom poslužitelju. Za razliku od službene aplikacije Strava, nikada ne gubi povijesne podatke iza pretplate i daje vam potpuno vlasništvo nad vašim sportskim zapisima.

Postavljanje zahtijeva Strava API aplikaciju (besplatnu za izradu) i jednokratni OAuth autorizacijski tok za generiranje tokena za osvježavanje. Nakon povezivanja, pozadinski demon automatski uvozi nove aktivnosti i održava vašu nadzornu ploču ažurnom. Za korištenje ove aplikacije potreban je Strava račun.