Postavite statistiku za Stravu uz instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostana osobna nadzorna ploča za sportsku analitiku koja vaše Strava aktivnosti pretvara u detaljne statistike, grafikone i toplinske karte.
Odaberite VPS plan za Statistics for Strava
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Statistics for Strava
Statistika za Stravu je samostalno hostana analitička nadzorna ploča koja povlači vašu kompletnu povijest aktivnosti sa Strave i prikazuje je kao interaktivne grafikone, geografske toplinske karte, izvješća o korištenju opreme, analizu segmenata i godišnje preglede — sve pohranjeno lokalno na vašem vlastitom poslužitelju. Za razliku od službene aplikacije Strava, nikada ne gubi povijesne podatke iza pretplate i daje vam potpuno vlasništvo nad vašim sportskim zapisima.
Postavljanje zahtijeva Strava API aplikaciju (besplatnu za izradu) i jednokratni OAuth autorizacijski tok za generiranje tokena za osvježavanje. Nakon povezivanja, pozadinski demon automatski uvozi nove aktivnosti i održava vašu nadzornu ploču ažurnom. Za korištenje ove aplikacije potreban je Strava račun.
Statistics for Strava ključne značajke
Nadzorna ploča analitike aktivnosti
Sveobuhvatna statistika s interaktivnim grafikonima koja pokriva ukupne vrijednosti, trendove, osobne rekorde i opterećenje treninga za sve vrste aktivnosti.
Geografska toplinska karta
Vizualizirajte žarišne točke aktivnosti na geografskoj toplinskoj karti koja prikazuje sve zabilježene rute kako biste otkrili svoja omiljena područja za trening.
Praćenje opreme i održavanja
Pratite udaljenost i sate korištenja za bicikle, obuću i opremu uz raspored održavanja kako biste znali kada je opremi potrebno servisiranje.
Povijest segmenta i napori
Pregledajte sve svoje napore na Strava segmentima, osobne rekorde i napredak tijekom vremena za svaki segment koji ste vozili ili trčali.
Strava Rewind
Godišnji pregled godine koji ističe vaša najveća postignuća, najduže aktivnosti i fitness prekretnice u godini.
AI asistent za trening
Dodatna analiza pokretana umjetnom inteligencijom vaših podataka za obuku s uvidima i prijedlozima, koja se može povezati s OpenAI, Anthropic ili lokalnim Ollama modelom.
Zašto pokrenuti Statistics for Strava na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.