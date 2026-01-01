October CMS je moderan sustav za upravljanje sadržajem izgrađen na Laravel PHP frameworku. Dizajniran za programere i timove za sadržaj, kombinira čisto pozadinsko sučelje sa snažnom arhitekturom tema i dodataka, što olakšava izradu prilagođenih web stranica i web aplikacija bilo koje složenosti.

Samostalno hostiranje October CMS-a na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim sadržajem, temama i dodacima bez naknada po stranici ili ovisnosti o dobavljaču. Uz podršku za MySQL i MariaDB, bogati ekosustav dodataka zajednice i kodnu bazu prilagođenu programerima, prilagođava se svemu, od jednostavnih blogova do sofisticiranih platformi s više stranica.