Postavite October CMS jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samohostiran PHP CMS izgrađen na Laravel frameworku za izradu modernih, fleksibilnih web stranica i web aplikacija.
Odaberite VPS plan za October CMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz October CMS
October CMS je moderan sustav za upravljanje sadržajem izgrađen na Laravel PHP frameworku. Dizajniran za programere i timove za sadržaj, kombinira čisto pozadinsko sučelje sa snažnom arhitekturom tema i dodataka, što olakšava izradu prilagođenih web stranica i web aplikacija bilo koje složenosti.
Samostalno hostiranje October CMS-a na vašem VPS-u daje vam potpuno vlasništvo nad vašim sadržajem, temama i dodacima bez naknada po stranici ili ovisnosti o dobavljaču. Uz podršku za MySQL i MariaDB, bogati ekosustav dodataka zajednice i kodnu bazu prilagođenu programerima, prilagođava se svemu, od jednostavnih blogova do sofisticiranih platformi s više stranica.
October CMS ključne značajke
Laravel temelj
Izgrađen na Laravel PHP okviru, nudi Eloquent ORM, Artisan CLI i poznate konvencije koje prilagodbu i proširenje čine jednostavnim za PHP programere.
Ekosustav dodataka
Proširite funkcionalnost s dodacima zajednice i službenim dodacima koji pokrivaju obrasce, SEO, galerije i autentifikaciju bez pisanja prilagođenog koda.
Vizualni pozadinski uređivač
Upravljajte stranicama, izgledima, dijelovima i blokovima sadržaja putem intuitivnog pozadinskog sučelja bez izravnog uređivanja datoteka na poslužitelju.
Fleksibilni sustav tema
Izradite ili prilagodite teme koristeći Twig predloške i konfiguracije komponenti definirane u YAML-u koje jasno odvajaju prezentaciju od aplikacijske logike.
Headless API za sadržaj
Izložite sadržaj putem REST API krajnjih točaka za pokretanje headless front-endova uz tradicionalne stranice renderirane na poslužitelju iz iste instalacije.
Zašto pokrenuti October CMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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