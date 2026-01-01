Postavite Wizarr instalacijom jednim klikom.
Sustav za upravljanje pozivnicama i korisnicima za Plex, Jellyfin i Emby s vođenim uvođenjem i kontrolama pristupa.
Odaberite VPS plan za Wizarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Wizarr
Wizarr je samostalno ugošćen sustav za upravljanje pozivnicama i korisnicima za Plex, Jellyfin i Emby medijske poslužitelje. Generira sigurne pozivnice koje se mogu dijeliti s podesivim datumima isteka, ograničenjima pristupa biblioteci i ograničenjima trajanja računa, a zatim vodi nove korisnike kroz vođeni proces uvođenja kako bi se brzo povezali.
Samostalno ugošćivanje Wizarr-a uz vaš medijski poslužitelj daje vam detaljnu kontrolu nad time tko ima pristup i koliko dugo, bez ručnog upravljanja korisničkim računima na administratorskoj ploči svakog medijskog poslužitelja. Praćenje pozivnica, upravljanje sesijama i alati za masovno upravljanje članovima čine administriranje dijeljene medijske biblioteke praktičnim u bilo kojem opsegu.
Wizarr ključne značajke
Veze za pozivnice
Generirajte jedinstvene URL-ove pozivnica s datumima isteka i ograničenjima korištenja za dijeljenje kontroliranog pristupa vašem medijskom poslužitelju.
Ograničenja knjižnice
Ograničite pozvane korisnike na određene biblioteke tako da gosti pristupaju samo sadržaju koji ste izričito podijelili s njima.
Vođeno uvođenje korisnika
Novi pozvani slijede vodič za postavljanje korak po korak koji ih vodi kroz stvaranje računa i povezivanje njihove medijske aplikacije.
Višeposlužiteljska podrška
Upravljajte korisnicima na Plex, Jellyfin i Emby poslužiteljima s jedne Wizarr nadzorne ploče.
Praćenje pozivnica
Pratite koje su pozivnice korištene, kada i od koga kako biste svoju listu članova održali točnom i ažurnom.
Zašto pokrenuti Wizarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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