Wizarr je samostalno ugošćen sustav za upravljanje pozivnicama i korisnicima za Plex, Jellyfin i Emby medijske poslužitelje. Generira sigurne pozivnice koje se mogu dijeliti s podesivim datumima isteka, ograničenjima pristupa biblioteci i ograničenjima trajanja računa, a zatim vodi nove korisnike kroz vođeni proces uvođenja kako bi se brzo povezali.

Samostalno ugošćivanje Wizarr-a uz vaš medijski poslužitelj daje vam detaljnu kontrolu nad time tko ima pristup i koliko dugo, bez ručnog upravljanja korisničkim računima na administratorskoj ploči svakog medijskog poslužitelja. Praćenje pozivnica, upravljanje sesijama i alati za masovno upravljanje članovima čine administriranje dijeljene medijske biblioteke praktičnim u bilo kojem opsegu.