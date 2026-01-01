Postavite Dkron instalacijom jednim klikom.
Distribuirani planer poslova otporan na pogreške s web sučeljem i ugrađenim klasteriranjem za vrlo pouzdana cron opterećenja.
Odaberite VPS plan za Dkron
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dkron
Dkron je open-source distribuirani sustav za zakazivanje poslova napisan u Go-u koji zamjenjuje tradicionalni cron s alternativom otpornom na greške i svjesnom klastera. Za razliku od crona s jednim hostom, Dkron koristi Raft konsenzus protokol i sloj članstva temeljen na 'gossipu' tako da poslovi nastavljaju raditi čak i kada pojedini čvorovi zakažu, eliminirajući jedinstvenu točku kvara koja muči klasične crontabove.
Samostalno hostiranje Dkrona na vlastitom VPS-u zadržava rasporede, povijest izvršavanja i sadržaj poslova pod vašom kontrolom dok izlaže ugrađeno web UI, REST API i HTTP/shell izvršitelje za pokretanje skripti, web-hookova i vanjskih naredbi. Ugrađeni mehanizam za pohranu uklanja potrebu za bilo kakvom vanjskom bazom podataka, čineći implementaciju jednim kontejnerom s trajnim volumenom podataka za Raft stanje i povijest poslova.
Dkron ključne značajke
Raspoređivanje otporno na pogreške
Konsenzus temeljen na Raftu održava vaše cron poslove aktivnima unatoč padovima čvorova, ponovnim pokretanjima i problemima s mrežom bez ručne intervencije.
Ugrađeno web UI
Upravljajte zadacima, pregledajte povijest izvršavanja i pokrenite izvršavanja iz čistog sučelja preglednika bez ručnog pisanja crontab datoteka.
REST API i webhooks
Stvarajte, ažurirajte i pokrećite poslove programski iz CI cjevovoda, skripti ili vanjskih sustava putem verziranog HTTP API-ja.
Priključivi izvršitelji
Pokrenite shell naredbe, HTTP zahtjeve, gRPC pozive ili NATS poruke kao zakazane poslove koristeći ugrađene dodatke izvršitelja.
Izvorni mehanizam za pohranu
Pohrana podržana BoltDB-om isporučuje se s binarnom datotekom, uklanjajući potrebu za vanjskim bazama podataka poput etcd-a, Consul-a ili PostgreSQL-a.
Arhitektura spremna za klaster
Započnite kao jedan čvor i skalirajte horizontalno pridruživanjem dodatnih poslužitelja i agenata kako vaše opterećenje raste.
Zašto pokrenuti Dkron na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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