Do 69% popusta za Dkron

Postavite Dkron instalacijom jednim klikom.

Distribuirani planer poslova otporan na pogreške s web sučeljem i ugrađenim klasteriranjem za vrlo pouzdana cron opterećenja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Dkron instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Dkron

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Dkron

Dkron je open-source distribuirani sustav za zakazivanje poslova napisan u Go-u koji zamjenjuje tradicionalni cron s alternativom otpornom na greške i svjesnom klastera. Za razliku od crona s jednim hostom, Dkron koristi Raft konsenzus protokol i sloj članstva temeljen na 'gossipu' tako da poslovi nastavljaju raditi čak i kada pojedini čvorovi zakažu, eliminirajući jedinstvenu točku kvara koja muči klasične crontabove.

Samostalno hostiranje Dkrona na vlastitom VPS-u zadržava rasporede, povijest izvršavanja i sadržaj poslova pod vašom kontrolom dok izlaže ugrađeno web UI, REST API i HTTP/shell izvršitelje za pokretanje skripti, web-hookova i vanjskih naredbi. Ugrađeni mehanizam za pohranu uklanja potrebu za bilo kakvom vanjskom bazom podataka, čineći implementaciju jednim kontejnerom s trajnim volumenom podataka za Raft stanje i povijest poslova.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Dkron ključne značajke

Raspoređivanje otporno na pogreške

Konsenzus temeljen na Raftu održava vaše cron poslove aktivnima unatoč padovima čvorova, ponovnim pokretanjima i problemima s mrežom bez ručne intervencije.

Ugrađeno web UI

Upravljajte zadacima, pregledajte povijest izvršavanja i pokrenite izvršavanja iz čistog sučelja preglednika bez ručnog pisanja crontab datoteka.

REST API i webhooks

Stvarajte, ažurirajte i pokrećite poslove programski iz CI cjevovoda, skripti ili vanjskih sustava putem verziranog HTTP API-ja.

Priključivi izvršitelji

Pokrenite shell naredbe, HTTP zahtjeve, gRPC pozive ili NATS poruke kao zakazane poslove koristeći ugrađene dodatke izvršitelja.

Izvorni mehanizam za pohranu

Pohrana podržana BoltDB-om isporučuje se s binarnom datotekom, uklanjajući potrebu za vanjskim bazama podataka poput etcd-a, Consul-a ili PostgreSQL-a.

Arhitektura spremna za klaster

Započnite kao jedan čvor i skalirajte horizontalno pridruživanjem dodatnih poslužitelja i agenata kako vaše opterećenje raste.

Zašto pokrenuti Dkron na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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