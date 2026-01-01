Dkron je open-source distribuirani sustav za zakazivanje poslova napisan u Go-u koji zamjenjuje tradicionalni cron s alternativom otpornom na greške i svjesnom klastera. Za razliku od crona s jednim hostom, Dkron koristi Raft konsenzus protokol i sloj članstva temeljen na 'gossipu' tako da poslovi nastavljaju raditi čak i kada pojedini čvorovi zakažu, eliminirajući jedinstvenu točku kvara koja muči klasične crontabove.

Samostalno hostiranje Dkrona na vlastitom VPS-u zadržava rasporede, povijest izvršavanja i sadržaj poslova pod vašom kontrolom dok izlaže ugrađeno web UI, REST API i HTTP/shell izvršitelje za pokretanje skripti, web-hookova i vanjskih naredbi. Ugrađeni mehanizam za pohranu uklanja potrebu za bilo kakvom vanjskom bazom podataka, čineći implementaciju jednim kontejnerom s trajnim volumenom podataka za Raft stanje i povijest poslova.