Postavite ConvertX instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana usluga konverzije datoteka koja podržava više od 1000 formata za dokumente, slike, audio i video uz potpunu privatnost.
Odaberite VPS plan za ConvertX
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ConvertX
ConvertX je samostalno hostiran online pretvarač datoteka koji obrađuje preko tisuću različitih formata datoteka — dokumenata, slika, zvuka, videa i više — putem jednostavnog web sučelja. Budući da se konverzija u potpunosti odvija na vašem vlastitom poslužitelju, osjetljive datoteke nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu i nema ograničenja veličine prijenosa, vodenih žigova niti naknada po konverziji koje nameće usluga treće strane.
Samostalno hostiranje ConvertX-a posebno je vrijedno za tvrtke i organizacije sa zahtjevima za obradu podataka koji sprječavaju prijenos vlasničkih dokumenata na vanjske usluge u oblaku. Automatsko čišćenje datoteka s podesivim razdobljima zadržavanja održava korištenje pohrane upravljivim, dok opcionalna autentifikacija korisnika omogućuje kontrolu nad time tko može koristiti uslugu. Ova implementacija pruža potpunu uslugu konverzije s trajnom pohranom spremnom za obradu bilo kojeg radnog tijeka formata.
ConvertX ključne značajke
Podrška za 1000+ formata
Pretvorite između gotovo bilo koje kombinacije formata dokumenata, slika, zvuka i videa bez instaliranja desktop softvera.
Potpuna privatnost datoteka
Datoteke se obrađuju u potpunosti na vašem VPS-u — ništa se ne prenosi na vanjske usluge niti vide treće strane.
Automatsko čišćenje
Podesivi periodi zadržavanja automatski brišu pretvorene datoteke nakon određenog broja sati radi upravljanja upotrebom pohrane.
Autentifikacija korisnika
Ograničite pristup putem autentifikacije temeljene na računu ili omogućite konverzije neautentificiranim korisnicima za implementacije internog tima.
Nema ograničenja veličine
Pretvorite velike medijske datoteke i skupne serije bez ograničenja prijenosa koja nameću online usluge konverzije.
Zašto pokrenuti ConvertX na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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