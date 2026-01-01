ConvertX je samostalno hostiran online pretvarač datoteka koji obrađuje preko tisuću različitih formata datoteka — dokumenata, slika, zvuka, videa i više — putem jednostavnog web sučelja. Budući da se konverzija u potpunosti odvija na vašem vlastitom poslužitelju, osjetljive datoteke nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu i nema ograničenja veličine prijenosa, vodenih žigova niti naknada po konverziji koje nameće usluga treće strane.

Samostalno hostiranje ConvertX-a posebno je vrijedno za tvrtke i organizacije sa zahtjevima za obradu podataka koji sprječavaju prijenos vlasničkih dokumenata na vanjske usluge u oblaku. Automatsko čišćenje datoteka s podesivim razdobljima zadržavanja održava korištenje pohrane upravljivim, dok opcionalna autentifikacija korisnika omogućuje kontrolu nad time tko može koristiti uslugu. Ova implementacija pruža potpunu uslugu konverzije s trajnom pohranom spremnom za obradu bilo kojeg radnog tijeka formata.