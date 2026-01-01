Paisa je samohostirani alat za praćenje osobnih financija izgrađen na modelu dvostavnog knjigovodstva. Daje vam preciznu, potpunu sliku vaših financija — imovine, obveza, prihoda, rashoda i neto vrijednosti — praćenih pomoću običnih tekstualnih datoteka dnevnika koje u potpunosti posjedujete. Za razliku od financijskih aplikacija temeljenih na oblaku, svi vaši podaci ostaju na vašem vlastitom poslužitelju bez pretplate i bez treće strane koja pristupa vašim financijskim zapisima.

Web sučelje pretvara vaš računovodstveni dnevnik u interaktivne nadzorne ploče: raščlambe troškova po kategorijama, grafikone raspodjele imovine, projekcije mirovinskih ciljeva i praćenje povrata ulaganja za uzajamne fondove i dionice. Podrška za više valuta obrađuje financije raspoređene po različitim zemljama ili klasama imovine.