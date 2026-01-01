Postavite Paisu jednim klikom.
Osobni pratitelj financija otvorenog koda s dvostavnim knjigovodstvom za potpunu vidljivost u imovinu, troškove i neto vrijednost.
Odaberite VPS plan za Paisa
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Paisa
Paisa je samohostirani alat za praćenje osobnih financija izgrađen na modelu dvostavnog knjigovodstva. Daje vam preciznu, potpunu sliku vaših financija — imovine, obveza, prihoda, rashoda i neto vrijednosti — praćenih pomoću običnih tekstualnih datoteka dnevnika koje u potpunosti posjedujete. Za razliku od financijskih aplikacija temeljenih na oblaku, svi vaši podaci ostaju na vašem vlastitom poslužitelju bez pretplate i bez treće strane koja pristupa vašim financijskim zapisima.
Web sučelje pretvara vaš računovodstveni dnevnik u interaktivne nadzorne ploče: raščlambe troškova po kategorijama, grafikone raspodjele imovine, projekcije mirovinskih ciljeva i praćenje povrata ulaganja za uzajamne fondove i dionice. Podrška za više valuta obrađuje financije raspoređene po različitim zemljama ili klasama imovine.
Paisa ključne značajke
Dvostavno knjigovodstvo
Svaka transakcija bilježi se s odgovarajućim debitnim i kreditnim stavkama, što vam omogućuje matematički precizno praćenje koje automatski otkriva pogreške.
Nadzorna ploča neto vrijednosti
Jedinstveni prikaz objedinjuje svu imovinu i obveze tijekom vremena, pokazujući kako se vaš ukupni financijski položaj mijenja iz mjeseca u mjesec.
Praćenje povrata ulaganja
Pratite izvedbu investicijskih fondova i dionica uz pomoć XIRR izračuna kako biste uvijek znali stvarni godišnji prinos na svakom ulaganju.
Analiza proračuna i ostvarenja
Usporedite planiranu potrošnju sa stvarnim troškovima po kategorijama kako biste identificirali kamo vaš novac zapravo odlazi u usporedbi s onim gdje ste ga planirali potrošiti.
Datoteke običnog teksta
Svi financijski podaci pohranjeni su u datotekama dnevnika čitljivim ljudima koje možete uređivati, kontrolirati verzije i sigurnosno kopirati neovisno o aplikaciji.
Zašto pokrenuti Paisa na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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