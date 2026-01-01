draw.io (diagrams.net) je besplatan alat za dijagramiranje otvorenog koda kojem vjeruju milijuni inženjera, arhitekata i poslovnih analitičara. Podržava širok raspon vrsta dijagrama — dijagrame toka, UML dijagrame klasa, dijagrame entiteta-veza, mrežne i infrastrukturne mape, BPMN radne tokove i još mnogo toga — sve iz dotjeranog uređivača temeljenog na pregledniku.

Samostalno hostiranje draw.io-a na vlastitom VPS-u znači da svi podaci dijagrama ostaju unutar vaše infrastrukture. Nijedna datoteka se ne šalje vanjskim poslužiteljima, što ga čini zadanim izborom za timove u reguliranim industrijama ili one sa strogim zahtjevima za rezidenciju podataka. Docker slika je bez stanja i lagana, bez ovisnosti o bazi podataka.