Postavite draw.io uz instalaciju jednim klikom.
Besplatna aplikacija otvorenog koda za izradu dijagrama toka, mrežnih dijagrama, UML-a i vizualizacija arhitekture — u potpunosti samostalno hostirana.
Odaberite VPS plan za draw.io
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz draw.io
draw.io (diagrams.net) je besplatan alat za dijagramiranje otvorenog koda kojem vjeruju milijuni inženjera, arhitekata i poslovnih analitičara. Podržava širok raspon vrsta dijagrama — dijagrame toka, UML dijagrame klasa, dijagrame entiteta-veza, mrežne i infrastrukturne mape, BPMN radne tokove i još mnogo toga — sve iz dotjeranog uređivača temeljenog na pregledniku.
Samostalno hostiranje draw.io-a na vlastitom VPS-u znači da svi podaci dijagrama ostaju unutar vaše infrastrukture. Nijedna datoteka se ne šalje vanjskim poslužiteljima, što ga čini zadanim izborom za timove u reguliranim industrijama ili one sa strogim zahtjevima za rezidenciju podataka. Docker slika je bez stanja i lagana, bez ovisnosti o bazi podataka.
draw.io ključne značajke
Bez vanjskih ovisnosti
draw.io radi kao jedan bezstanični spremnik bez potrebe za bazom podataka — podaci dijagrama nikada ne napuštaju vaš poslužitelj.
Široka podrška za dijagrame
Izradite dijagrame toka, UML, ER dijagrame, mrežne mape, BPMN radne procese i žičane okvire iz jednog jedinstvenog uređivača.
Integracije pohrane u oblaku
Povežite se s Google Driveom, Microsoft OneDriveom i GitLabom za pohranu i upravljanje verzijama dijagrama uz vaše postojeće datoteke.
Poslužiteljski izvoz
Izvezite dijagrame u PDF, PNG, SVG i Visio (.vsdx) formate izravno na poslužitelju bez obrade na strani klijenta.
Izvanmrežni uređivač
Radi potpuno izvanmrežno dodavanjem
?offline=1 na URL — idealno za zračno izolirana ili ograničena okruženja.
Zašto pokrenuti draw.io na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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