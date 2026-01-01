Postavite Marreta instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran proxy za web sadržaj koji dohvaća i čisti članke za čitanje bez ometanja i bez praćenja.
Odaberite VPS plan za Marreta
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Marreta
Marreta je samostalni web proxy koji dohvaća i obrađuje web stranice kako bi isporučio čiste, čitljive verzije lišene kolačića za praćenje, oglasa i prepreka pristupu. Normalizira URL-ove, uklanja smetnje iz HTML izlaza i lokalno kešira rezultate tako da se ponovljena čitanja vraćaju trenutno. Prilagođena pravila po domeni omogućuju vam fino podešavanje načina na koji se određene stranice čiste i prikazuju.
Pokretanje Marrete na vlastitom VPS-u znači da se sva obrada odvija na infrastrukturi koju kontrolirate — nijedna usluga čitanja treće strane ne prima vašu povijest pregledavanja. Rezultat je privatna, brza i samostalna alternativa cloud-baziranim čitačkim proxyjima, bez ograničenja korištenja i bez podataka koji napuštaju vaš poslužitelj.
Marreta ključne značajke
URL čišćenje i normalizacija
Uklanja parametre praćenja, preusmjeravanja i šum upita iz URL-ova prije dohvaćanja, proizvodeći čiste kanonske veze svaki put.
Dohvaćanje sadržaja bez kolačića
Dohvaća stranice bez kolačića ili identifikacijskih zaglavlja, zaobilazeći skočne prozore za pristanak na kolačiće i pristupne barijere temeljene na kolačićima.
HTML optimizacija
Uklanja oglase, skripte, skočne prozore i elemente koji nisu sadržaj kako bi pružio čistu verziju stranice koja se brzo učitava.
Inteligentno predmemoriranje
Predmemorira obrađene stranice lokalno tako da se ponovni posjeti odmah vraćaju bez ponovnog dohvaćanja ili ponovne obrade izvorne stranice.
Prilagođena pravila po domeni
Primijenite uklanjanje CSS-a specifičnog za web-mjesto, ubacivanje JavaScripta i prilagođena pravila zaglavlja ili kolačića za precizno podešavanje izlaza za bilo koju domenu.
JSON API pristup
Svaki obrađeni URL dostupan je i kao JSON API odgovor, što Marretu čini jednostavnom za integraciju u automatizirane radne procese.
Zašto pokrenuti Marreta na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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