Do 69% popusta za Marreta

Postavite Marreta instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostiran proxy za web sadržaj koji dohvaća i čisti članke za čitanje bez ometanja i bez praćenja.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Marreta instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Marreta

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Marreta

Marreta je samostalni web proxy koji dohvaća i obrađuje web stranice kako bi isporučio čiste, čitljive verzije lišene kolačića za praćenje, oglasa i prepreka pristupu. Normalizira URL-ove, uklanja smetnje iz HTML izlaza i lokalno kešira rezultate tako da se ponovljena čitanja vraćaju trenutno. Prilagođena pravila po domeni omogućuju vam fino podešavanje načina na koji se određene stranice čiste i prikazuju.

Pokretanje Marrete na vlastitom VPS-u znači da se sva obrada odvija na infrastrukturi koju kontrolirate — nijedna usluga čitanja treće strane ne prima vašu povijest pregledavanja. Rezultat je privatna, brza i samostalna alternativa cloud-baziranim čitačkim proxyjima, bez ograničenja korištenja i bez podataka koji napuštaju vaš poslužitelj.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Marreta ključne značajke

URL čišćenje i normalizacija

Uklanja parametre praćenja, preusmjeravanja i šum upita iz URL-ova prije dohvaćanja, proizvodeći čiste kanonske veze svaki put.

Dohvaćanje sadržaja bez kolačića

Dohvaća stranice bez kolačića ili identifikacijskih zaglavlja, zaobilazeći skočne prozore za pristanak na kolačiće i pristupne barijere temeljene na kolačićima.

HTML optimizacija

Uklanja oglase, skripte, skočne prozore i elemente koji nisu sadržaj kako bi pružio čistu verziju stranice koja se brzo učitava.

Inteligentno predmemoriranje

Predmemorira obrađene stranice lokalno tako da se ponovni posjeti odmah vraćaju bez ponovnog dohvaćanja ili ponovne obrade izvorne stranice.

Prilagođena pravila po domeni

Primijenite uklanjanje CSS-a specifičnog za web-mjesto, ubacivanje JavaScripta i prilagođena pravila zaglavlja ili kolačića za precizno podešavanje izlaza za bilo koju domenu.

JSON API pristup

Svaki obrađeni URL dostupan je i kao JSON API odgovor, što Marretu čini jednostavnom za integraciju u automatizirane radne procese.

Zašto pokrenuti Marreta na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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