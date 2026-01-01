Marreta je samostalni web proxy koji dohvaća i obrađuje web stranice kako bi isporučio čiste, čitljive verzije lišene kolačića za praćenje, oglasa i prepreka pristupu. Normalizira URL-ove, uklanja smetnje iz HTML izlaza i lokalno kešira rezultate tako da se ponovljena čitanja vraćaju trenutno. Prilagođena pravila po domeni omogućuju vam fino podešavanje načina na koji se određene stranice čiste i prikazuju.

Pokretanje Marrete na vlastitom VPS-u znači da se sva obrada odvija na infrastrukturi koju kontrolirate — nijedna usluga čitanja treće strane ne prima vašu povijest pregledavanja. Rezultat je privatna, brza i samostalna alternativa cloud-baziranim čitačkim proxyjima, bez ograničenja korištenja i bez podataka koji napuštaju vaš poslužitelj.