PatchMon je platforma otvorenog koda za upravljanje zakrpama i nadzor flote Linux sustava koja administratorima sustava pruža jedinstvenu nadzornu ploču za praćenje, odobravanje i implementaciju zakrpa na svim upravljanim Linux hostovima. Omogućuje vidljivost stanja paketa u stvarnom vremenu, orkestrirano zakrpanje s radnim tokovima odobravanja, skeniranje usklađenosti s OpenSCAP i CIS standardima, sigurnosnu reviziju Docker Bencha te SSH terminal u pregledniku pokretan Apache Guacamoleom — sve to bez potrebe za SSH klijentom na upravljačkom stroju.

Za razliku od komercijalnih rješenja za upravljanje zakrpama koja naplaćuju po čvoru, PatchMon je besplatan za samostalno hostiranje i povezuje se s upravljanim hostovima putem laganog agenta. Sva povijest zakrpa, izvješća o usklađenosti i inventar hostova ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi, bez slanja podataka vanjskim uslugama.