Do 69% popusta za PatchMon

Postavite PatchMon instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostirana platforma za upravljanje zakrpama za Linux i nadzor flote s SSH terminalom u pregledniku i skeniranjem usklađenosti.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite PatchMon instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za PatchMon

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz PatchMon

PatchMon je platforma otvorenog koda za upravljanje zakrpama i nadzor flote Linux sustava koja administratorima sustava pruža jedinstvenu nadzornu ploču za praćenje, odobravanje i implementaciju zakrpa na svim upravljanim Linux hostovima. Omogućuje vidljivost stanja paketa u stvarnom vremenu, orkestrirano zakrpanje s radnim tokovima odobravanja, skeniranje usklađenosti s OpenSCAP i CIS standardima, sigurnosnu reviziju Docker Bencha te SSH terminal u pregledniku pokretan Apache Guacamoleom — sve to bez potrebe za SSH klijentom na upravljačkom stroju.

Za razliku od komercijalnih rješenja za upravljanje zakrpama koja naplaćuju po čvoru, PatchMon je besplatan za samostalno hostiranje i povezuje se s upravljanim hostovima putem laganog agenta. Sva povijest zakrpa, izvješća o usklađenosti i inventar hostova ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi, bez slanja podataka vanjskim uslugama.

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Što možete izgraditi uz {name}

PatchMon ključne značajke

Upravljanje zakrpama na razini flote

Pregledajte ažuriranja na čekanju na cijeloj vašoj Linux floti, odobrite pakete zakrpa i implementirajte ih s kontrolama raspoređivanja i povrata s jedne nadzorne ploče.

SSH terminal u pregledniku

Pristupite bilo kojem upravljanom hostu izravno iz preglednika putem terminala pokretanog Apache Guacamoleom — nije potrebna instalacija SSH klijenta niti prosljeđivanje portova.

Skeniranje usklađenosti

Pokrenite sigurnosna skeniranja OpenSCAP, CIS benchmark i Docker Bench na upravljanim hostovima i pratite usklađenost tijekom vremena bez zasebnih alata.

Stanje paketa u stvarnom vremenu

Pogledajte koji su paketi zastarjeli, ranjivi ili nedostaju na svakom upravljanom hostu u stvarnom vremenu, s indikatorima ozbiljnosti i poveznicama na CVE.

Tijekovi rada odobrenja zakrpa

Potrebno je izričito odobrenje prije nego što se zakrpe implementiraju na produkcijske hostove, uz revizijske zapise koji bilježe tko je što odobrio i kada.

Zašto pokrenuti PatchMon na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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