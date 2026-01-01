Postavite PatchMon instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za upravljanje zakrpama za Linux i nadzor flote s SSH terminalom u pregledniku i skeniranjem usklađenosti.
Odaberite VPS plan za PatchMon
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PatchMon
PatchMon je platforma otvorenog koda za upravljanje zakrpama i nadzor flote Linux sustava koja administratorima sustava pruža jedinstvenu nadzornu ploču za praćenje, odobravanje i implementaciju zakrpa na svim upravljanim Linux hostovima. Omogućuje vidljivost stanja paketa u stvarnom vremenu, orkestrirano zakrpanje s radnim tokovima odobravanja, skeniranje usklađenosti s OpenSCAP i CIS standardima, sigurnosnu reviziju Docker Bencha te SSH terminal u pregledniku pokretan Apache Guacamoleom — sve to bez potrebe za SSH klijentom na upravljačkom stroju.
Za razliku od komercijalnih rješenja za upravljanje zakrpama koja naplaćuju po čvoru, PatchMon je besplatan za samostalno hostiranje i povezuje se s upravljanim hostovima putem laganog agenta. Sva povijest zakrpa, izvješća o usklađenosti i inventar hostova ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi, bez slanja podataka vanjskim uslugama.
PatchMon ključne značajke
Upravljanje zakrpama na razini flote
Pregledajte ažuriranja na čekanju na cijeloj vašoj Linux floti, odobrite pakete zakrpa i implementirajte ih s kontrolama raspoređivanja i povrata s jedne nadzorne ploče.
SSH terminal u pregledniku
Pristupite bilo kojem upravljanom hostu izravno iz preglednika putem terminala pokretanog Apache Guacamoleom — nije potrebna instalacija SSH klijenta niti prosljeđivanje portova.
Skeniranje usklađenosti
Pokrenite sigurnosna skeniranja OpenSCAP, CIS benchmark i Docker Bench na upravljanim hostovima i pratite usklađenost tijekom vremena bez zasebnih alata.
Stanje paketa u stvarnom vremenu
Pogledajte koji su paketi zastarjeli, ranjivi ili nedostaju na svakom upravljanom hostu u stvarnom vremenu, s indikatorima ozbiljnosti i poveznicama na CVE.
Tijekovi rada odobrenja zakrpa
Potrebno je izričito odobrenje prije nego što se zakrpe implementiraju na produkcijske hostove, uz revizijske zapise koji bilježe tko je što odobrio i kada.
Zašto pokrenuti PatchMon na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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