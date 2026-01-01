Postavite Shiori uz instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj oznaka koji automatski arhivira web stranice izvan mreže tako da spremljeni sadržaj ostaje dostupan čak i ako original nestane.
Odaberite VPS plan za Shiori
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Shiori
Shiori je samostalno hostiran upravitelj oznaka napisan u Go-u i dizajniran kao alternativa Pocketu i Instapaperu usmjerena na privatnost. Sprema web stranice kao izvanmrežne arhive — tako da vaše oznake ostaju čitljive čak i kada izvori postanu nedostupni, iza naplatnih zidova ili potpuno nestanu. S preko 9.000 GitHub zvjezdica, postao je preferirani izbor za istraživače, programere i čitatelje svjesne privatnosti koji grade osobne baze znanja.
Samostalno hostiranje Shiorija na vašem VPS-u čuva popise za čitanje i arhivirani sadržaj potpuno privatnima, bez praćenja trećih strana ili prikupljanja podataka. Za razliku od besplatnih cloud usluga koje nameću ograničenja pohrane i zadržavanja, VPS hosting vam daje neograničen kapacitet i potpunu kontrolu nad vašom arhivom.
Shiori ključne značajke
Izvanmrežno arhiviranje stranica
Sprema lokalnu kopiju svake označene stranice tako da sadržaj ostaje čitljiv čak i ako originalni URL postane nedostupan ili iza paywalla.
Cjelovita pretraga
Pretražuje sve oznake i arhivirani sadržaj stranica, što omogućuje brzo pronalaženje specifičnih informacija među tisućama spremljenih stranica.
Proširenja preglednika
Spremanje oznaka jednim klikom iz Chromea i Firefoxa bez napuštanja trenutne stranice, s arhivom automatski stvorenom u pozadini.
Pocket uvoz
Migrira postojeće Pocket biblioteke u formatu Netscape oznaka, čuvajući oznake i čineći prijelaz na samostalno hostirano arhiviranje besprijekornim.
REST API i CLI
Potpuni REST API i sučelje naredbenog retka omogućuju integraciju s automatizacijskim skriptama i prilagođenim alatima izvan web sučelja.
Zašto pokrenuti Shiori na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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