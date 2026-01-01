Shiori je samostalno hostiran upravitelj oznaka napisan u Go-u i dizajniran kao alternativa Pocketu i Instapaperu usmjerena na privatnost. Sprema web stranice kao izvanmrežne arhive — tako da vaše oznake ostaju čitljive čak i kada izvori postanu nedostupni, iza naplatnih zidova ili potpuno nestanu. S preko 9.000 GitHub zvjezdica, postao je preferirani izbor za istraživače, programere i čitatelje svjesne privatnosti koji grade osobne baze znanja.

Samostalno hostiranje Shiorija na vašem VPS-u čuva popise za čitanje i arhivirani sadržaj potpuno privatnima, bez praćenja trećih strana ili prikupljanja podataka. Za razliku od besplatnih cloud usluga koje nameću ograničenja pohrane i zadržavanja, VPS hosting vam daje neograničen kapacitet i potpunu kontrolu nad vašom arhivom.