ToolJet je open-source low-code platforma koja timovima pruža vizualni alat za izradu povuci-i-ispusti za stvaranje internih alata, administratorskih panela i CRUD aplikacija u djeliću uobičajenog vremena razvoja. S preko 40 ugrađenih UI komponenti i nativnih konektora za više od 50 usluga — uključujući PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-je, Google Sheets i Stripe — timovi mogu graditi aplikacije vođene podacima bez pisanja opsežnog frontend koda.

Samostalno hostiranje ToolJeta na vlastitom VPS-u zadržava konfiguracije internih alata, vjerodajnice izvora podataka i poslovnu logiku u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Nema cijena po korisniku, nema ograničenja korištenja i nema pristupa trećih strana vašim operativnim podacima.