Postavite ToolJet instalacijom jednim klikom.
Open-source low-code platforma za izradu i implementaciju internih alata, nadzornih ploča i administratorskih panela s više od 50 integracija izvora podataka.
Odaberite VPS plan za ToolJet
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ToolJet
ToolJet je open-source low-code platforma koja timovima pruža vizualni alat za izradu povuci-i-ispusti za stvaranje internih alata, administratorskih panela i CRUD aplikacija u djeliću uobičajenog vremena razvoja. S preko 40 ugrađenih UI komponenti i nativnih konektora za više od 50 usluga — uključujući PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API-je, Google Sheets i Stripe — timovi mogu graditi aplikacije vođene podacima bez pisanja opsežnog frontend koda.
Samostalno hostiranje ToolJeta na vlastitom VPS-u zadržava konfiguracije internih alata, vjerodajnice izvora podataka i poslovnu logiku u potpunosti unutar vaše infrastrukture. Nema cijena po korisniku, nema ograničenja korištenja i nema pristupa trećih strana vašim operativnim podacima.
ToolJet ključne značajke
50+ konektora izvora podataka
Povežite se s bazama podataka, REST API-jima, GraphQL krajnjim točkama i SaaS alatima, uključujući Google Sheets, Stripe i Salesforce, bez pisanja prilagođenog integracijskog koda.
Vizualni drag-and-drop alat za izradu
Sastavite UI rasporede od 40+ unaprijed izgrađenih komponenti — tablice, obrasce, grafikone, modale — bez pisanja HTML-a ili CSS-a, i povežite ih izravno s upitima za podatke.
JavaScript & Python Logika
Dodajte transformacije podataka i poslovnu logiku izravno u upitima koristeći JavaScript ili Python, omogućujući naprednim korisnicima potpunu kontrolu bez napuštanja platforme.
Kontrola pristupa temeljena na ulogama
Definirajte detaljne dozvole po aplikaciji i radnom prostoru tako da svaki član tima može pristupiti samo alatima i podacima relevantnim za njihovu ulogu.
Git sinkronizacija
Kontrolirajte verzije definicija aplikacija sinkronizacijom s Git repozitorijem, omogućujući pregled koda, revizije i vraćanje na prethodne verzije za kritične interne alate.
Zašto pokrenuti ToolJet na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
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