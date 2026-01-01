Postavite Nuclio jednim klikom.
Visokoučinkovita platforma otvorenog koda bez poslužitelja za obradu događaja i podataka u stvarnom vremenu s automatskim skaliranjem i podrškom za GPU.
Odaberite VPS plan za Nuclio
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Nuclio
Nuclio je open-source platforma bez poslužitelja visokih performansi za obradu događaja i podataka u stvarnom vremenu. Pokreće vaš kod kao funkcije koje reagiraju na širok raspon okidača — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS i zakazane cron poslove — i automatski skalira svaku funkciju gore i dolje ovisno o potražnji. Funkcije se izvode u namjenskim spremnicima izgrađenim i implementiranim izravno s nadzorne ploče preglednika.
Za razliku od općih alata za automatizaciju, Nuclio je projektiran za brzinu, obrađujući stotine tisuća događaja u sekundi po procesu, s opcionalnim GPU ubrzanjem za zaključivanje strojnog učenja. Samostalno hostiranje Nuclia na vlastitom VPS-u drži vaše podatkovne cjevovode, modele i izvore događaja pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada za oblak po pozivu i bez zaključavanja dobavljača.
Nuclio ključne značajke
Okidači događaja u stvarnom vremenu
Pokrenite funkcije iz HTTP-a, Kafke, Kinesisa, RabbitMQ-a, MQTT-a, NATS-a i cron rasporeda bez pisanja ikakvog spojnog koda.
Automatsko skaliranje
Svaka se funkcija skalira pod opterećenjem i smanjuje kada je neaktivna, održavajući učinkovito korištenje resursa za sva vaša radna opterećenja.
Višejezična okruženja za izvođenje
Pišite funkcije u Go, Pythonu, Javi, .NET-u, Node.js-u ili Shellu koristeći izvršno okruženje koje najbolje odgovara svakom zadatku.
GPU-ubrzana inferencija
Priložite GPU-ove funkcijama za brzo zaključivanje strojnog učenja i podatkovno intenzivne cjevovode za obradu u stvarnom vremenu.
Nadzorna ploča temeljena na pregledniku
Izgradite, implementirajte, pozovite i nadzirite funkcije iz čistog web sučelja bez napuštanja preglednika.
Zašto pokrenuti Nuclio na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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