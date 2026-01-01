Nuclio je open-source platforma bez poslužitelja visokih performansi za obradu događaja i podataka u stvarnom vremenu. Pokreće vaš kod kao funkcije koje reagiraju na širok raspon okidača — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS i zakazane cron poslove — i automatski skalira svaku funkciju gore i dolje ovisno o potražnji. Funkcije se izvode u namjenskim spremnicima izgrađenim i implementiranim izravno s nadzorne ploče preglednika.

Za razliku od općih alata za automatizaciju, Nuclio je projektiran za brzinu, obrađujući stotine tisuća događaja u sekundi po procesu, s opcionalnim GPU ubrzanjem za zaključivanje strojnog učenja. Samostalno hostiranje Nuclia na vlastitom VPS-u drži vaše podatkovne cjevovode, modele i izvore događaja pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada za oblak po pozivu i bez zaključavanja dobavljača.