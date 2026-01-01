Postavite Agenta instalacijom jednim klikom.
LLMOps platforma otvorenog koda koja objedinjuje prompt inženjering, evaluaciju i vidljivost u jednom jedinstvenom radnom prostoru.
Odaberite VPS plan za Agenta
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Agenta
Agenta je cjelovita LLMOps platforma koja objedinjuje radne procese za isporuku produkcijskih LLM aplikacija. Timovi je koriste za iteriranje na upitima u usporednom okruženju za testiranje, verziju konfiguracija, pokretanje automatiziranih evaluacija protiv testnih skupova i praćenje zahtjeva uživo s potpunom vidljivošću — sve s istog sučelja.
Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva upite, skupove podataka za evaluaciju i podatke o praćenju unutar infrastrukture koju kontrolirate. Nema naknada po korisniku, nema kvota tokena na praćenjima i potpuna sloboda integracije bilo kojeg LLM pružatelja putem uključenog SDK-a i proxy usluga.
Agenta ključne značajke
Prompt poligon
Usporedite upite jedan pored drugog preko modela i parametara u vizualnom okruženju, zatim promovirajte pobjedničke varijante u verzijske konfiguracije.
Automatizirana procjena
Pokrenite upite na testnim skupovima koristeći ugrađene evaluatore ili prilagođeni kod za ocjenjivanje ispravnosti, sličnosti i regresija prije implementacije.
LLM observability
Pratite svaki zahtjev kroz ugniježđene raspone s potpunim ulaznim podacima, izlaznim podacima, latencijom i metrikama troškova za bilo kojeg pružatelja ili okvir LLM-a.
Verzioniranje prompta
Upravljajte konfiguracijama upita kao verzionalnim artefaktima s okruženjima, povratima i registrom koji odvaja upite od koda aplikacije.
Framework agnostičan
SDK-ovi i praćenje kompatibilno s OpenTelemetryjem integriraju se s LangChainom, LlamaIndexom, OpenAI-jem, Anthropicom i bilo kojim drugim LLM stogom.
Zašto pokrenuti Agenta na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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