Agenta je cjelovita LLMOps platforma koja objedinjuje radne procese za isporuku produkcijskih LLM aplikacija. Timovi je koriste za iteriranje na upitima u usporednom okruženju za testiranje, verziju konfiguracija, pokretanje automatiziranih evaluacija protiv testnih skupova i praćenje zahtjeva uživo s potpunom vidljivošću — sve s istog sučelja.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva upite, skupove podataka za evaluaciju i podatke o praćenju unutar infrastrukture koju kontrolirate. Nema naknada po korisniku, nema kvota tokena na praćenjima i potpuna sloboda integracije bilo kojeg LLM pružatelja putem uključenog SDK-a i proxy usluga.