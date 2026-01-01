Postavite Loomio instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za zajedničko odlučivanje za grupe, koja im omogućuje raspravu o prijedlozima, provođenje anketa i donošenje odluka zajedno.
Odaberite VPS plan za Loomio
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Loomio
Loomio je platforma otvorenog koda namijenjena za zajedničko donošenje odluka. Grupe mogu voditi strukturirane rasprave, kreirati prijedloge, provoditi ankete i bilježiti ishode — sve na jednom mjestu. Za razliku od općih alata za chat, Loomio drži razgovore usmjerenima na donošenje jasnih odluka, što ga čini idealnim za zadruge, neprofitne organizacije, organizacije zajednice i distribuirane timove.
Samostalno hostiranje Loomija na vlastitom VPS-u drži podatke članova u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o usluzi treće strane. Ova implementacija uključuje punu Rails web aplikaciju, Sidekiq pozadinski radnik, PostgreSQL bazu podataka, Redis red čekanja i Hocuspocus poslužitelj za kolaborativno uređivanje dokumenata u stvarnom vremenu.
Loomio ključne značajke
Strukturirani prijedlozi
Kreirajte vremenski ograničene prijedloge s opcijama za slaganje, neslaganje, suzdržavanje i blokiranje kako bi grupe mogle donositi odgovorne odluke s jasnim tragom revizije.
Fleksibilne ankete
Provedite glasovanja s rangiranim izborom, točkasta glasovanja, ankete s ocjenama i ankete o vremenu sastanka kako biste prikupili nijansirani grupni doprinos izvan jednostavnih pitanja da/ne.
Ugniježđene rasprave
Održavajte razgovore organiziranima s komentarima u nitima i kontekstualnim reakcijama, kako se važan kontekst nikada ne bi izgubio u užurbanom kanalu za chat.
Suradnja u stvarnom vremenu
Zajednički uređujte tekst prijedloga i teme rasprava u stvarnom vremenu koristeći ugrađeni Hocuspocus poslužitelj, bez potrebe za uređivačem treće strane.
Podgrupe i dozvole
Organizirajte članove u podgrupe s neovisnim postavkama privatnosti i ulogama, podržavajući složene organizacijske strukture unutar jedne instalacije.
Zašto pokrenuti Loomio na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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