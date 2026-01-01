Loomio je platforma otvorenog koda namijenjena za zajedničko donošenje odluka. Grupe mogu voditi strukturirane rasprave, kreirati prijedloge, provoditi ankete i bilježiti ishode — sve na jednom mjestu. Za razliku od općih alata za chat, Loomio drži razgovore usmjerenima na donošenje jasnih odluka, što ga čini idealnim za zadruge, neprofitne organizacije, organizacije zajednice i distribuirane timove.

Samostalno hostiranje Loomija na vlastitom VPS-u drži podatke članova u potpunosti pod vašom kontrolom, bez naknada po korisniku i bez ovisnosti o usluzi treće strane. Ova implementacija uključuje punu Rails web aplikaciju, Sidekiq pozadinski radnik, PostgreSQL bazu podataka, Redis red čekanja i Hocuspocus poslužitelj za kolaborativno uređivanje dokumenata u stvarnom vremenu.