Postavite Prowlarr instalacijom jednim klikom.
Centralizirani upravitelj indeksatora za arr stack — konfigurirajte 500+ Torrent i Usenet indeksatora jednom i automatski ih sinkronizirajte sa svim vašim medijskim aplikacijama.
Odaberite VPS plan za Prowlarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Prowlarr
Prowlarr je čvorište indeksatora za ekosustav automatizacije medija arr. Umjesto da zasebno konfigurirate svaki tracker i Usenet pružatelja u Sonarr-u, Radarr-u, Lidarr-u i Readarr-u, dodajete ih jednom u Prowlarr i on automatski sinkronizira konfiguraciju sa svakom povezanom aplikacijom. Uz podršku za preko 500 indeksatora, ugrađeni nadzor ispravnosti i integraciju Flaresolverr-a za stranice zaštićene Cloudflareom, Prowlarr eliminira ponavljajuće održavanje koje dolazi s medijskim stogom s više aplikacija.
Pokretanje Prowlarr-a na VPS-u osigurava 24/7 provjere ispravnosti indeksatora i trenutnu sinkronizaciju kroz sve vaše medijske aplikacije, s mrežnim brzinama poslovne razine za brze rezultate pretraživanja i trajnom pohranom koja štiti vaše privatne vjerodajnice trackera i prilagođene definicije indeksatora.
Prowlarr ključne značajke
Centralizirano upravljanje indekserom
Dodajte bilo koji Torrent tracker ili Usenet indeksator jednom u Prowlarr i automatski će poslati konfiguraciju svakoj povezanoj arr aplikaciji — nije potrebno duplicirano postavljanje.
Podržano 500+ indeksatora
Unaprijed konfigurirane definicije pokrivaju stotine javnih i privatnih trackera i Usenet pružatelja, uz Cardigann YAML podršku za dodavanje prilagođenih izvora.
Praćenje zdravlja
Prowlarr kontinuirano testira indeksere i označava kvarove s detaljnim izvješćima o statusu, tako da uhvatite neispravne trackere prije nego što tiho prestanu isporučivati rezultate.
Flaresolverr integracija
Ugrađena podrška za Flaresolverr omogućuje Prowlarru da zaobiđe Cloudflare bot zaštitu na indekserima koji bi inače bili nedostupni automatiziranim alatima.
Pretraga i statistika
Pokrenite ručna pretraživanja istovremeno na svim indeksatorima i pregledajte broj upita po indeksatoru, stope dohvaćanja i povijest izvedbe s jedinstvene nadzorne ploče.
Zašto pokrenuti Prowlarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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