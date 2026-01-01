Prowlarr je čvorište indeksatora za ekosustav automatizacije medija arr. Umjesto da zasebno konfigurirate svaki tracker i Usenet pružatelja u Sonarr-u, Radarr-u, Lidarr-u i Readarr-u, dodajete ih jednom u Prowlarr i on automatski sinkronizira konfiguraciju sa svakom povezanom aplikacijom. Uz podršku za preko 500 indeksatora, ugrađeni nadzor ispravnosti i integraciju Flaresolverr-a za stranice zaštićene Cloudflareom, Prowlarr eliminira ponavljajuće održavanje koje dolazi s medijskim stogom s više aplikacija.

Pokretanje Prowlarr-a na VPS-u osigurava 24/7 provjere ispravnosti indeksatora i trenutnu sinkronizaciju kroz sve vaše medijske aplikacije, s mrežnim brzinama poslovne razine za brze rezultate pretraživanja i trajnom pohranom koja štiti vaše privatne vjerodajnice trackera i prilagođene definicije indeksatora.