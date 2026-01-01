Cockpit je moderan headless sustav za upravljanje sadržajem (CMS) izgrađen za radne procese developera. Pruža čisto, intuitivno sučelje za definiranje vrsta sadržaja, kolekcija i singletona, a zatim automatski generira RESTful i GraphQL API-je za svaki model sadržaja — nije potreban prilagođeni API kod. Njegov lagani otisak znači brže implementacije i manju potrošnju resursa u usporedbi s tradicionalnim CMS platformama.

Samostalno hostiranje Cockpita na vašem VPS-u zadržava urednički sadržaj, korisničke podatke i API tokene unutar vaše vlastite infrastrukture. vi zadržavate potpunu kontrolu nad ograničenjima API-ja, autentifikacijom i pohranom dok isporučujete sadržaj bilo kojem front-end frameworku — Reactu, Vueu, Angularu, mobilnim aplikacijama ili generatorima statičkih stranica poput Next.js-a i Gatsbyja.