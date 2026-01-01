Postavite Cockpit CMS instalacijom jednim klikom.
Lagan API-first headless CMS za developere koji trebaju fleksibilno modeliranje sadržaja bez opterećenja monolitnog CMS-a.
Odaberite VPS plan za Cockpit CMS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cockpit CMS
Cockpit je moderan headless sustav za upravljanje sadržajem (CMS) izgrađen za radne procese developera. Pruža čisto, intuitivno sučelje za definiranje vrsta sadržaja, kolekcija i singletona, a zatim automatski generira RESTful i GraphQL API-je za svaki model sadržaja — nije potreban prilagođeni API kod. Njegov lagani otisak znači brže implementacije i manju potrošnju resursa u usporedbi s tradicionalnim CMS platformama.
Samostalno hostiranje Cockpita na vašem VPS-u zadržava urednički sadržaj, korisničke podatke i API tokene unutar vaše vlastite infrastrukture. vi zadržavate potpunu kontrolu nad ograničenjima API-ja, autentifikacijom i pohranom dok isporučujete sadržaj bilo kojem front-end frameworku — Reactu, Vueu, Angularu, mobilnim aplikacijama ili generatorima statičkih stranica poput Next.js-a i Gatsbyja.
Cockpit CMS ključne značajke
API-prva isporuka sadržaja
Svaka kolekcija sadržaja automatski dobiva REST i GraphQL krajnje točke, spremne za korištenje u bilo kojoj front-end ili mobilnoj aplikaciji.
Fleksibilno modeliranje sadržaja
Definirajte prilagođene vrste polja, ugniježđene strukture i odnose sadržaja bez pisanja migracija sheme.
Višejezična podrška
Upravljajte lokaliziranim sadržajem izvorno za međunarodne stranice bez dodatnih dodataka ili vanjskih usluga prevođenja.
Dozvole temeljene na ulogama
Dodijelite detaljne razine pristupa urednicima, suradnicima i API klijentima tako da svaka uloga pristupa samo onome što joj je dopušteno.
Webhook integracija
Pokrenite automatizirane radne procese i poništavanja predmemorije pri promjenama sadržaja s konfigurabilnim webhook krajnjim točkama.
Zašto pokrenuti Cockpit CMS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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