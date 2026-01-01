Postavite Pulse instalacijom jednim klikom.
Nadzorna ploča za praćenje u stvarnom vremenu za Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker i Kubernetes s upozorenjima i povijesnim metrikama.
Odaberite VPS plan za Pulse
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pulse
Pulse je nadzorna ploča za praćenje u stvarnom vremenu otvorenog koda koja vam pruža jedinstven, objedinjeni pregled vaših Proxmox VE klastera, instanci Proxmox Backup Servera, Docker hostova i Kubernetes radnih opterećenja. Neprestano prikuplja podatke sa svakog povezanog čvora i prenosi metrike CPU-a, memorije, pohrane i mreže na brzo web sučelje, tako da možete uočiti pritisak na virtualnom stroju, spremniku ili sigurnosnom spremištu podataka u trenutku kada se dogodi, a ne nakon prekida rada.
Budući da je Pulse samostalno hostiran, svaka vjerodajnica i metrika ostaje na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez telemetrije trećih strana i bez licenciranja po čvoru. Pokretanje na vlastitom VPS-u održava nadzornu ploču dostupnom čak i kada nadzirani host ima poteškoća, a konfigurabilna upozorenja o pragovima obavještavaju vas putem e-pošte, web-kuka ili chata prije nego što se mali problemi pretvore u prekid rada.
Pulse ključne značajke
Objedinjeni Proxmox prikaz
Nadzirite više Proxmox VE klastera i instanci Proxmox Backup Servera s jedne nadzorne ploče, s metrikama po VM-u, po kontejneru i po spremištu podataka.
Metrike streaminga uživo
Podaci o CPU-u, memoriji, disku i mreži u stvarnom vremenu kontinuirano se ažuriraju putem WebSocket-a, tako da vidite promjene opterećenja onog trenutka kada se dogode.
Docker i Kubernetes nadzor
Pratite korištenje resursa spremnika i podova uz vaše Proxmox hostove za jednu dosljednu sliku preko virtualnih strojeva i spremnika.
Podesiva upozorenja praga
Postavite ograničenja za CPU, memoriju, pohranu ili temperaturu i primajte obavijesti putem e-pošte, web-hooka ili chata prije nego što problemi eskaliraju.
Bezagentsko API anketiranje
Pulse se povezuje na Proxmox koristeći API tokene, tako da nema ništa dodatno za instalirati na čvorovima koje nadzire.
Zašto pokrenuti Pulse na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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