Do 69% popusta za Pulse

Postavite Pulse instalacijom jednim klikom.

Nadzorna ploča za praćenje u stvarnom vremenu za Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker i Kubernetes s upozorenjima i povijesnim metrikama.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Pulse instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Pulse

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Pulse

Pulse je nadzorna ploča za praćenje u stvarnom vremenu otvorenog koda koja vam pruža jedinstven, objedinjeni pregled vaših Proxmox VE klastera, instanci Proxmox Backup Servera, Docker hostova i Kubernetes radnih opterećenja. Neprestano prikuplja podatke sa svakog povezanog čvora i prenosi metrike CPU-a, memorije, pohrane i mreže na brzo web sučelje, tako da možete uočiti pritisak na virtualnom stroju, spremniku ili sigurnosnom spremištu podataka u trenutku kada se dogodi, a ne nakon prekida rada.

Budući da je Pulse samostalno hostiran, svaka vjerodajnica i metrika ostaje na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez telemetrije trećih strana i bez licenciranja po čvoru. Pokretanje na vlastitom VPS-u održava nadzornu ploču dostupnom čak i kada nadzirani host ima poteškoća, a konfigurabilna upozorenja o pragovima obavještavaju vas putem e-pošte, web-kuka ili chata prije nego što se mali problemi pretvore u prekid rada.

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Što možete izgraditi uz {name}

Pulse ključne značajke

Objedinjeni Proxmox prikaz

Nadzirite više Proxmox VE klastera i instanci Proxmox Backup Servera s jedne nadzorne ploče, s metrikama po VM-u, po kontejneru i po spremištu podataka.

Metrike streaminga uživo

Podaci o CPU-u, memoriji, disku i mreži u stvarnom vremenu kontinuirano se ažuriraju putem WebSocket-a, tako da vidite promjene opterećenja onog trenutka kada se dogode.

Docker i Kubernetes nadzor

Pratite korištenje resursa spremnika i podova uz vaše Proxmox hostove za jednu dosljednu sliku preko virtualnih strojeva i spremnika.

Podesiva upozorenja praga

Postavite ograničenja za CPU, memoriju, pohranu ili temperaturu i primajte obavijesti putem e-pošte, web-hooka ili chata prije nego što problemi eskaliraju.

Bezagentsko API anketiranje

Pulse se povezuje na Proxmox koristeći API tokene, tako da nema ništa dodatno za instalirati na čvorovima koje nadzire.

Zašto pokrenuti Pulse na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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