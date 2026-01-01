Pulse je nadzorna ploča za praćenje u stvarnom vremenu otvorenog koda koja vam pruža jedinstven, objedinjeni pregled vaših Proxmox VE klastera, instanci Proxmox Backup Servera, Docker hostova i Kubernetes radnih opterećenja. Neprestano prikuplja podatke sa svakog povezanog čvora i prenosi metrike CPU-a, memorije, pohrane i mreže na brzo web sučelje, tako da možete uočiti pritisak na virtualnom stroju, spremniku ili sigurnosnom spremištu podataka u trenutku kada se dogodi, a ne nakon prekida rada.

Budući da je Pulse samostalno hostiran, svaka vjerodajnica i metrika ostaje na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez telemetrije trećih strana i bez licenciranja po čvoru. Pokretanje na vlastitom VPS-u održava nadzornu ploču dostupnom čak i kada nadzirani host ima poteškoća, a konfigurabilna upozorenja o pragovima obavještavaju vas putem e-pošte, web-kuka ili chata prije nego što se mali problemi pretvore u prekid rada.