Mafl je početna stranica otvorenog koda izrađena za ljude koji pokreću više samostalno hostiranih usluga i žele jednu brzu početnu točku bez ometanja. Cijeli izgled opisan je u jednoj YAML konfiguracijskoj datoteci, tako da je nadzorna ploča ponovljiva, kontrolirana verzijama i trivijalna za sigurnosno kopiranje uz ostatak vašeg 'stacka'.

Samostalno hostiranje Mafla na vlastitom VPS-u čuva svaku oznaku, API ključ i integraciju na infrastrukturi koju kontrolirate. Svi zahtjevi trećih strana za widgete usluga proksiraju se putem Mafl pozadine, tako da vjerodajnice i metapodaci nikada ne cure u preglednik ili vanjskim pružateljima nadzornih ploča.