Postavi Mafl instalacijom jednim klikom.
Minimalistička samohostirana početna stranica koja organizira svaku uslugu, poveznicu i nadzornu ploču koju koristite iza jedne kartice.
Odaberite VPS plan za Mafl
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mafl
Mafl je početna stranica otvorenog koda izrađena za ljude koji pokreću više samostalno hostiranih usluga i žele jednu brzu početnu točku bez ometanja. Cijeli izgled opisan je u jednoj YAML konfiguracijskoj datoteci, tako da je nadzorna ploča ponovljiva, kontrolirana verzijama i trivijalna za sigurnosno kopiranje uz ostatak vašeg 'stacka'.
Samostalno hostiranje Mafla na vlastitom VPS-u čuva svaku oznaku, API ključ i integraciju na infrastrukturi koju kontrolirate. Svi zahtjevi trećih strana za widgete usluga proksiraju se putem Mafl pozadine, tako da vjerodajnice i metapodaci nikada ne cure u preglednik ili vanjskim pružateljima nadzornih ploča.
Mafl ključne značajke
YAML konfiguracija
Definirajte grupe, usluge, teme i widgete u jednoj config.yml datoteci koju možete kontrolirati verzijama i replicirati u različitim okruženjima.
Widgeti usluge uživo
Interaktivne kartice prikazuju podatke u stvarnom vremenu kao što su vrijeme, IP informacije i prilagođene integracije bez izlaganja API ključeva pregledniku.
Prilagođene teme
Prebacujte se između uključenih tema ili dizajnirajte vlastitu kako bi odgovarala vašem brendu i podijelite s zajednicom.
Višejezično korisničko sučelje
Dolazi s engleskim, španjolskim, njemačkim, francuskim, ruskim, kineskim i drugim jezicima, automatski detektirano iz preglednika posjetitelja.
Iconify i emoji ikone
Odaberite između više od 200.000 Iconify vektorskih ikona, bilo koji emoji, udaljeni URL ili lokalno pohranjenu sliku za svaku pločicu usluge.
Instalabilna PWA
Dodajte Mafl na svoj telefon ili stolno računalo kao progresivnu web aplikaciju za trenutačno iskustvo pokretača slično aplikaciji.
Zašto pokrenuti Mafl na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.