Postavite Tududi instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj zadataka i projekata s CalDAV sinkronizacijom, ponavljajućim zadacima i OIDC autentifikacijom.
Odaberite VPS plan za Tududi
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tududi
Tududi je samostalno hostirana aplikacija za produktivnost za upravljanje zadacima, projektima, područjima i bilješkama u čistoj hijerarhijskoj strukturi. Nadilazi osnovne popise obveza s potpunim sustavom za ponavljajuće zadatke, CalDAV sinkronizacijom (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram integracijom za stvaranje zadataka i dnevne sažetke te opcionalnim OIDC/SSO-om za implementacije za timove. Sučelje podržava 24 jezika i tamne/svijetle načine rada.
Samostalno hostiranje Tududija čuva vaše podatke o zadacima u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju — bez pretplate, bez rudarenja podataka i bez pristupa trećih strana vašim projektima i bilješkama. Budući da radi na SQLite-u, nema zasebne usluge baze podataka za upravljanje: jedan kontejner, dva volumena i vaš alat za produktivnost radi iza HTTPS-a.
Tududi ključne značajke
Projekti i hijerarhija područja
Organizirajte zadatke unutar projekata, grupirajte projekte u područja i pratite napredak podzadataka — sve u jednom čistom sučelju.
CalDAV sinkronizacija
Sinkronizirajte zadatke dvosmjerno s bilo kojim CalDAV-kompatibilnim klijentom: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird i ostalo.
Mehanizam ponavljajućih zadataka
Zakažite zadatke za ponavljanje dnevno, tjedno, mjesečno ili prema prilagođenim obrascima uz automatsko generiranje budućih instanci.
Telegram integracija
Kreirajte zadatke i primajte dnevne sažetke putem Telegram bota bez otvaranja web sučelja.
OIDC i SSO podrška
Autentificirajte se putem Googlea, Okte, Keycloaka, Azure AD-a ili bilo kojeg OpenID Connect pružatelja za timska postavljanja.
Zašto pokrenuti Tududi na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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