Tududi je samostalno hostirana aplikacija za produktivnost za upravljanje zadacima, projektima, područjima i bilješkama u čistoj hijerarhijskoj strukturi. Nadilazi osnovne popise obveza s potpunim sustavom za ponavljajuće zadatke, CalDAV sinkronizacijom (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram integracijom za stvaranje zadataka i dnevne sažetke te opcionalnim OIDC/SSO-om za implementacije za timove. Sučelje podržava 24 jezika i tamne/svijetle načine rada.

Samostalno hostiranje Tududija čuva vaše podatke o zadacima u potpunosti na vašem vlastitom poslužitelju — bez pretplate, bez rudarenja podataka i bez pristupa trećih strana vašim projektima i bilješkama. Budući da radi na SQLite-u, nema zasebne usluge baze podataka za upravljanje: jedan kontejner, dva volumena i vaš alat za produktivnost radi iza HTTPS-a.