Wakapi je samostalno hostiran alat za praćenje aktivnosti kodiranja koji je u potpunosti kompatibilan s WakaTime dodacima za uređivače. Prikuplja vrijeme provedeno u kodiranju, raščlanjeno po projektu, jeziku, uređivaču i operativnom sustavu, prikazujući podatke na vizualnoj nadzornoj ploči bez dijeljenja ičega s vanjskim uslugama u oblaku.

Samostalno hostiranje Wakapija na VPS-u čuva privatnost vaših aktivnosti kodiranja, istovremeno pružajući sve uvide koje nudi WakaTime. Podržava tjedne sažetke e-pošte, javne ljestvice za motivaciju tima, generiranje README znački za GitHub profile i integraciju s popularnim uređivačima uključujući VS Code, JetBrains IDE-ove i Vim.