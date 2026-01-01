Postavite Wakapi jednim klikom.
Samostalno hostiran alat za praćenje vremena kodiranja kompatibilan s WakaTime dodacima, s nadzornim pločama, izvješćima i ljestvicama najboljih.
Odaberite VPS plan za Wakapi
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Wakapi
Wakapi je samostalno hostiran alat za praćenje aktivnosti kodiranja koji je u potpunosti kompatibilan s WakaTime dodacima za uređivače. Prikuplja vrijeme provedeno u kodiranju, raščlanjeno po projektu, jeziku, uređivaču i operativnom sustavu, prikazujući podatke na vizualnoj nadzornoj ploči bez dijeljenja ičega s vanjskim uslugama u oblaku.
Samostalno hostiranje Wakapija na VPS-u čuva privatnost vaših aktivnosti kodiranja, istovremeno pružajući sve uvide koje nudi WakaTime. Podržava tjedne sažetke e-pošte, javne ljestvice za motivaciju tima, generiranje README znački za GitHub profile i integraciju s popularnim uređivačima uključujući VS Code, JetBrains IDE-ove i Vim.
Wakapi ključne značajke
WakaTime kompatibilno
Radi sa svim postojećim WakaTime dodacima za uređivače — samo ih usmjerite na svoju samostalno hostiranu Wakapi instancu umjesto na wakatime.com.
Kodiranje nadzornih ploča
Vizualizirajte vrijeme provedeno po projektu, jeziku, uređivaču i OS-u s filtrabilnim grafikonima za bilo koji vremenski raspon.
Tjedna izvješća e-pošte
Primajte automatizirane tjedne sažetke vaše aktivnosti kodiranja isporučene izravno u vašu pristiglu poštu.
GitHub značke
Generirajte dinamične README značke koje prikazuju vaše tjedno vrijeme kodiranja za prikaz na stranicama GitHub profila.
Timski poredak
Podijelite javnu ljestvicu s članovima tima za praćenje i usporedbu aktivnosti kodiranja unutar razvojnog tima.
Zašto pokrenuti Wakapi na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.