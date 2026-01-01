Postavite Relaticle instalacijom jednim klikom.
CRM otvorenog koda s podrškom za izvornog AI agenta, 30 MCP alata i REST API za automatizaciju korisničkih radnih procesa.
Odaberite VPS plan za Relaticle
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Relaticle
Relaticle je samohostirajuća CRM platforma izgrađena s izvornom podrškom za AI agente u svojoj srži. Upravlja kontaktima, tvrtkama i prodajnim kanalima putem modernog sučelja pokretanog Filamentom, dok izlaže 30 alata Model Context Protocola koji omogućuju AI agentima izravno čitanje i pisanje CRM podataka — bez parsiranja UI-ja ili oslanjanja na krhke integracije.
Za razliku od tradicionalnih CRM-ova koji AI dodaju kao naknadnu misao, Relaticle je dizajniran od temelja za rad i ljudskih i AI agenata kroz isti podatkovni model. REST API pruža potpuni programski pristup, a pozadinski proces Laravel Horizon obrađuje uvoze, obavijesti i zakazanu automatizaciju. Svi podaci ostaju u PostgreSQL bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.
Relaticle ključne značajke
Nativna podrška AI agenta
30 ugrađenih alata Model Context Protocol omogućuju AI agentima stvaranje kontakata, ažuriranje tijekova i izravno pretraživanje CRM podataka bez prilagođenih integracija.
Kontakti i Lijevci
Upravljajte kontaktima, tvrtkama, poslovima i prodajnim tokovima u strukturiranom CRM-u dizajniranom za timove koji trebaju pouzdanu evidenciju svakog odnosa s klijentima.
Puni REST API
Potpuni REST API izlaže sve CRM objekte za skripte za automatizaciju, integracije trećih strana i prilagođeno izvještavanje bez pristupa web sučelju.
Pozadinska obrada poslova
Laravel Horizon obrađuje poslove u redu čekanja za uvoze, obavijesti i zakazane zadatke bez blokiranja web sučelja tijekom intenzivnih operacija.
OAuth Društvena prijava
Članovi tima prijavljuju se putem GitHub ili Google računa, čime se uklanja potreba za upravljanjem zasebnim skupom vjerodajnica za CRM.
Zašto pokrenuti Relaticle na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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