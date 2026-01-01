Relaticle je samohostirajuća CRM platforma izgrađena s izvornom podrškom za AI agente u svojoj srži. Upravlja kontaktima, tvrtkama i prodajnim kanalima putem modernog sučelja pokretanog Filamentom, dok izlaže 30 alata Model Context Protocola koji omogućuju AI agentima izravno čitanje i pisanje CRM podataka — bez parsiranja UI-ja ili oslanjanja na krhke integracije.

Za razliku od tradicionalnih CRM-ova koji AI dodaju kao naknadnu misao, Relaticle je dizajniran od temelja za rad i ljudskih i AI agenata kroz isti podatkovni model. REST API pruža potpuni programski pristup, a pozadinski proces Laravel Horizon obrađuje uvoze, obavijesti i zakazanu automatizaciju. Svi podaci ostaju u PostgreSQL bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi.