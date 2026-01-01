Instalacija phpBB-a jednim klikom.
Klasična PHP oglasna ploča otvorenog koda za izgradnju strukturiranih foruma za raspravu i online zajednica.
Odaberite VPS plan za phpBB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz phpBB
phpBB je najraširenija platforma za forume otvorenog koda na webu, koja pokreće stotine tisuća zajednica više od dva desetljeća. Izgrađen u PHP-u s fokusom na tradicionalne strukture kategorija i podforuma, moderatorima pruža detaljnu kontrolu nad dozvolama, korisničkim grupama i tijekom rasprave, bez ovisnosti o uslugama u oblaku ili licenciranju po korisniku.
Samostalno hostiranje phpBB-a na vašem vlastitom VPS-u drži svaku objavu, korisnički račun i privitak pod vašom kontrolom, uz potpuni pristup bazi podataka, datotečnom sustavu te tisućama besplatnih proširenja i stilova koje održava phpBB zajednica.
phpBB ključne značajke
Detaljne dozvole
Konfigurirajte prava čitanja, objavljivanja i moderiranja po forumu, korisničkoj grupi ili pojedinačnom računu za detaljnu kontrolu zajednice.
Ekosustav proširenja
Tisuće besplatnih proširenja zajednice dodaju SEO alate, zaštitu od spama, društvenu prijavu i još mnogo toga bez izmjene osnovnog koda.
Prilagođeni stilovi i teme
Zamijenite zadani prosilver stil za teme zajednice ili izradite prilagođeni izgled koristeći phpBB sustav predložaka temeljen na Twigu.
Ugrađeni alati za moderaciju
Upozorite, zabranite, zaključajte, podijelite i spojite teme s namjenskom moderatorskom upravljačkom pločom i detaljnim zapisnikom revizije.
Višejezična podrška
Preko 60 službenih jezičnih paketa omogućuje vam pokretanje foruma na vašem materinjem jeziku ili ugošćavanje višejezičnih zajednica.
BBCode i privitci
Klasično BBCode formatiranje plus privici datoteka i slika čine objave poznatima dugogodišnjim korisnicima foruma.
Zašto pokrenuti phpBB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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