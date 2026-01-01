phpBB je najraširenija platforma za forume otvorenog koda na webu, koja pokreće stotine tisuća zajednica više od dva desetljeća. Izgrađen u PHP-u s fokusom na tradicionalne strukture kategorija i podforuma, moderatorima pruža detaljnu kontrolu nad dozvolama, korisničkim grupama i tijekom rasprave, bez ovisnosti o uslugama u oblaku ili licenciranju po korisniku.

Samostalno hostiranje phpBB-a na vašem vlastitom VPS-u drži svaku objavu, korisnički račun i privitak pod vašom kontrolom, uz potpuni pristup bazi podataka, datotečnom sustavu te tisućama besplatnih proširenja i stilova koje održava phpBB zajednica.