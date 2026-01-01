Postavite Rivet instalacijom jednim klikom.
Runtime otvorenog koda za aktere s očuvanjem stanja koji pokreće AI agente, kolaborativne aplikacije i trajne radne tijekove.
Odaberite VPS plan za Rivet
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Rivet
Rivet je open-source orkestracijski mehanizam za Rivet Actore — dugotrajne, lagane procese čije stanje živi u memoriji i automatski se pohranjuje. Za razliku od bezstanja serverless runtimeova, svaki actor zadržava vlastito stanje podržano SQLite-om, adresabilni identitet i zapisnik događaja, što ga čini prirodnim rješenjem za AI agente, sesije igara za više igrača, kolaborativne editore i trajne radne tijekove.
Samostalno hostanje Riveta na vlastitom VPS-u drži stanje actora, memoriju agenta i podatke radnog tijeka potpuno pod vašom kontrolom bez naknada po izvršenju. Uključeni mehanizam dolazi s ugrađenom Inspector nadzornom pločom za pregledavanje stanja actora, ponovno pokretanje radnih tijekova i otklanjanje pogrešaka u prometu uživo bez instrumentiranja koda aplikacije.
Rivet ključne značajke
Akteri s stanjem
Dugotrajni procesi sa stanjem u memoriji, postojanošću SQLite-a i stabilnim adresabilnim identitetima za AI agente i sesije za više igrača.
Trajni tijekovi rada
Izvršno okruženje radnog tijeka preživljava padove i ponovna pokretanja, ponavljajući povijest događaja tako da se poslovna logika nastavlja točno tamo gdje je stala.
Ugrađeni inspektor
Nadzorna ploča preglednika za pregledavanje SQLite baza podataka aktera, pregled stanja tijeka rada, praćenje događaja i upravljanje akterima putem REPL-a.
Višejezični SDK-ovi
Povežite pokretače putem službenih RivetKit SDK-ova za TypeScript, Rust, Python i Swift bez prepisivanja postojećih usluga.
Pohrana datotečnog sustava
Produkcijski spremna implementacija s jednim čvorom podržana ugrađenom RocksDB pohranom — za početak nije potrebna vanjska baza podataka.
Raspoređivanje spremnika
Raspoređuje korisnički kod kao kontejnere preko izvršnih čvorova, što olakšava pokretanje agenata i poslužitelja igara uz engine.
Zašto pokrenuti Rivet na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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