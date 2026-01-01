Rivet je open-source orkestracijski mehanizam za Rivet Actore — dugotrajne, lagane procese čije stanje živi u memoriji i automatski se pohranjuje. Za razliku od bezstanja serverless runtimeova, svaki actor zadržava vlastito stanje podržano SQLite-om, adresabilni identitet i zapisnik događaja, što ga čini prirodnim rješenjem za AI agente, sesije igara za više igrača, kolaborativne editore i trajne radne tijekove.

Samostalno hostanje Riveta na vlastitom VPS-u drži stanje actora, memoriju agenta i podatke radnog tijeka potpuno pod vašom kontrolom bez naknada po izvršenju. Uključeni mehanizam dolazi s ugrađenom Inspector nadzornom pločom za pregledavanje stanja actora, ponovno pokretanje radnih tijekova i otklanjanje pogrešaka u prometu uživo bez instrumentiranja koda aplikacije.