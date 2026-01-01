Postavite Kapowarr instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran upravitelj knjižnice stripova koji automatski preuzima, organizira i upravlja vašom digitalnom kolekcijom stripova.
Odaberite VPS plan za Kapowarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Kapowarr
Kapowarr je samostalno hostiran upravitelj biblioteke stripova izgrađen za 'arr' ekosustav, dizajniran za automatizaciju preuzimanja, preimenovanja i organizacije digitalnih izdanja stripova, svezaka i grafičkih romana. Poput Sonarra za TV emisije ili Radarra za filmove, Kapowarr vam omogućuje dodavanje naslova koje želite pratiti, a zatim automatski pretražuje i preuzima nova izdanja čim postanu dostupna iz niza podržanih izvora.
Aplikacija može uvesti postojeće biblioteke stripova, pretvoriti formate datoteka i organizirati datoteke prema prilagodljivim shemama imenovanja. Pokretanje Kapowarra na VPS-u održava vašu biblioteku dostupnom s bilo kojeg mjesta, dok automatizira posao održavanja koji bi inače zahtijevao stalan ručni napor.
Kapowarr ključne značajke
Automatizirana preuzimanja problema
Dodajte sveske koje želite pratiti i Kapowarr automatski traži i preuzima nova izdanja čim budu objavljena.
Uvoz i organizacija biblioteke
Uvezite postojeću biblioteku stripova i neka Kapowarr preimenuje, premjesti i organizira datoteke prema vašoj željenoj shemi imenovanja.
Višeizvorno preuzimanje
Preuzmite s DDL poveznica, Pixeldrain, Mega i mnogih drugih izvora s podesivim postavkama kvalitete i formata.
Konverzija formata
Automatski izdvojite i pretvorite preuzete arhivske datoteke u željeni format stripa tijekom procesa uvoza.
Ručna i automatska pretraga
Koristite nadzirano pretraživanje jednim klikom za automatsko preuzimanje cijelih svezaka, ili pregledajte i odaberite određena izdanja uz ručno pretraživanje.
Zašto pokrenuti Kapowarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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