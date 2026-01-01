Kapowarr je samostalno hostiran upravitelj biblioteke stripova izgrađen za 'arr' ekosustav, dizajniran za automatizaciju preuzimanja, preimenovanja i organizacije digitalnih izdanja stripova, svezaka i grafičkih romana. Poput Sonarra za TV emisije ili Radarra za filmove, Kapowarr vam omogućuje dodavanje naslova koje želite pratiti, a zatim automatski pretražuje i preuzima nova izdanja čim postanu dostupna iz niza podržanih izvora.

Aplikacija može uvesti postojeće biblioteke stripova, pretvoriti formate datoteka i organizirati datoteke prema prilagodljivim shemama imenovanja. Pokretanje Kapowarra na VPS-u održava vašu biblioteku dostupnom s bilo kojeg mjesta, dok automatizira posao održavanja koji bi inače zahtijevao stalan ručni napor.