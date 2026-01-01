WPS Office je sveobuhvatan paket uredskih alata za produktivnost koji uključuje alate za pisanje (Writer), proračunske tablice (Spreadsheets), prezentacije (Presentation) i uređivanje PDF-a. Dostupan je kao desktop aplikacija dostupna putem preglednika kroz KasmVNC streaming, pružajući vam potpuno uredsko okruženje s bilo kojeg uređaja bez lokalne instalacije softvera.

Samostalno hostiranje WPS Officea na VPS-u pruža trajan radni prostor s vašim dokumentima uvijek dostupnima putem sigurne URL adrese. WPS Office ima visoku kompatibilnost s formatima Microsoft Officea — DOCX, XLSX i PPTX — što ga čini praktičnim uredskim paketom za rad s datotekama kolega koji koriste Microsoft Office.