Postavite WPS Office instalacijom jednim klikom.
Potpuno opremljen uredski paket s programima Pisac, Proračunska tablica i Prezentacija, dostupan iz bilo kojeg preglednika putem vašeg VPS-a.
Odaberite VPS plan za WPS Office
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WPS Office
WPS Office je sveobuhvatan paket uredskih alata za produktivnost koji uključuje alate za pisanje (Writer), proračunske tablice (Spreadsheets), prezentacije (Presentation) i uređivanje PDF-a. Dostupan je kao desktop aplikacija dostupna putem preglednika kroz KasmVNC streaming, pružajući vam potpuno uredsko okruženje s bilo kojeg uređaja bez lokalne instalacije softvera.
Samostalno hostiranje WPS Officea na VPS-u pruža trajan radni prostor s vašim dokumentima uvijek dostupnima putem sigurne URL adrese. WPS Office ima visoku kompatibilnost s formatima Microsoft Officea — DOCX, XLSX i PPTX — što ga čini praktičnim uredskim paketom za rad s datotekama kolega koji koriste Microsoft Office.
WPS Office ključne značajke
Potpuni uredski paket
Uključuje Writer (program za obradu teksta), Spreadsheets (kompatibilno s Excelom), Presentation (kompatibilno s PowerPointom) i PDF alate u jednom paketu.
Pristup putem preglednika
Pristupite cijeloj radnoj površini WPS Officea iz bilo kojeg preglednika putem KasmVNC-a bez instaliranja softvera na vašem lokalnom uređaju.
Kompatibilno s Microsoft Officeom
Otvarajte, uređujte i spremajte DOCX, XLSX i PPTX datoteke s visokom vjernošću kako biste održali kompatibilnost s korisnicima Microsoft Officea.
Uređivanje PDF-a
Pregledajte, dodajte bilješke i uredite PDF dokumente izravno unutar WPS Officea bez prethodne konverzije u drugi format.
Trajna pohrana dokumenata
Dokumenti i postavke ostaju sačuvani između sesija na vašem VPS-u tako da je vaš radni prostor uvijek točno onakav kakvog ste ga ostavili.
Zašto pokrenuti WPS Office na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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