Tracktor je web aplikacija otvorenog koda za praćenje vozila i upravljanje voznim parkom, osmišljena da pojedincima i malim poduzećima pruži potpunu vidljivost nad njihovim vozilima i imovinom. Pruža čistu, samostalno hostiranu nadzornu ploču za bilježenje putovanja, upravljanje vozilima i praćenje aktivnosti voznog parka — bez pretplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama.

Izgrađen na laganom Node.js stogu sa SQLite pohranom, Tracktor je jednostavan za implementaciju i zahtijeva minimalne resurse. Podaci o vašem voznom parku ostaju na vašem vlastitom poslužitelju, dajući vam potpunu kontrolu nad pristupom, privatnošću i zadržavanjem. Posjetitelji koji prvi put dolaze bit će zatraženi da registriraju administratorski račun, čineći početno postavljanje besprijekornim.