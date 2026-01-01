Postavite Tracktor instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za praćenje vozila i upravljanje voznim parkom za nadzor vaših vozila i imovine na jednom mjestu.
Odaberite VPS plan za Tracktor
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tracktor
Tracktor je web aplikacija otvorenog koda za praćenje vozila i upravljanje voznim parkom, osmišljena da pojedincima i malim poduzećima pruži potpunu vidljivost nad njihovim vozilima i imovinom. Pruža čistu, samostalno hostiranu nadzornu ploču za bilježenje putovanja, upravljanje vozilima i praćenje aktivnosti voznog parka — bez pretplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama.
Izgrađen na laganom Node.js stogu sa SQLite pohranom, Tracktor je jednostavan za implementaciju i zahtijeva minimalne resurse. Podaci o vašem voznom parku ostaju na vašem vlastitom poslužitelju, dajući vam potpunu kontrolu nad pristupom, privatnošću i zadržavanjem. Posjetitelji koji prvi put dolaze bit će zatraženi da registriraju administratorski račun, čineći početno postavljanje besprijekornim.
Tracktor ključne značajke
Upravljanje vozilima
Dodajte i organizirajte cijelu svoju flotu na jednom mjestu, prateći svako vozilo s vlastitim profilom, detaljima i poviješću aktivnosti.
Snimanje putovanja
Zabilježite putovanja s početnim i završnim točkama, udaljenostima i vremenskim oznakama kako biste izgradili točnu povijest korištenja vozila i ruta.
Samostalno postavljena privatnost
Svi podaci o floti pohranjuju se na vašem vlastitom poslužitelju — bez usluga praćenja trećih strana, bez naknada za pretplatu i bez ovisnosti o dobavljaču.
Lagana SQLite pohrana
Koristi SQLite za trajnu pohranu, čime implementacija ostaje jednostavna i resursno učinkovita bez potrebe za zasebnim poslužiteljem baze podataka.
Korisnička autentifikacija
Ugrađena autentifikacija osigurava pristup podacima vaše flote, uz registraciju pri prvom posjetu čineći početno postavljanje jednostavnim.
Zašto pokrenuti Tracktor na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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