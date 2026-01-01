Postavite Inngest instalacijom jednim klikom.
Platforma za orkestraciju radnih tokova za pokretanje pouzdanih pozadinskih funkcija, zakazanih poslova i AI radnih tokova.
Odaberite VPS plan za Inngest
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Inngest
Inngest je open-source mehanizam za orkestraciju radnih tokova koji vam omogućuje pisanje pouzdanih pozadinskih funkcija, radnih tokova vođenih događajima i zakazanih poslova izravno u vašem aplikacijskom kodu. Automatski obrađuje ponovne pokušaje, istodobnost, ograničavanje i logiku funkcija koraka, čime se vaš aplikacijski kod usredotočuje na poslovnu logiku, a ne na infrastrukturne brige.
Samostalno hostiranje Inngesta na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad izvršavanjem, podacima i konfiguracijom. Dolazi s ugrađenom SQLite postojanošću i in-memory redom čekanja odmah po instalaciji, tako da možete pokrenuti cijelu platformu bez potrebe za vanjskim uslugama baze podataka ili posrednika poruka.
Inngest ključne značajke
Pouzdani pozadinski poslovi
Izvršavajte pozadinske zadatke s ugrađenim automatskim ponovnim pokušajima, eksponencijalnim odmakom i obradom pogrešaka — nije potrebna dodatna infrastruktura.
Step Function tijekovi rada
Kreirajte višestupanjske radne tokove u kojima se svaki korak pojedinačno ponovno pokušava i kešira, čime složena orkestracija postaje otporna na prolazne pogreške.
Izvršavanje vođeno događajima
Pokrenite funkcije iz događaja aplikacije jednostavnim ključem događaja, omogućujući razdvojene, reaktivne arhitekture među uslugama.
AI podrška za radni tijek
Orkestrirajte dugotrajne AI cjevovode s ugrađenom podrškom za ograničenja istodobnosti, ograničenje stope i kontrolne točke na razini koraka.
Ugrađeni dev server
Razvijajte i testirajte radne tijekove lokalno s potpuno opremljenim korisničkim sučeljem koje prikazuje povijest događaja, izvršavanja funkcija i tragove koraka u stvarnom vremenu.
Zašto pokrenuti Inngest na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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