Inngest je open-source mehanizam za orkestraciju radnih tokova koji vam omogućuje pisanje pouzdanih pozadinskih funkcija, radnih tokova vođenih događajima i zakazanih poslova izravno u vašem aplikacijskom kodu. Automatski obrađuje ponovne pokušaje, istodobnost, ograničavanje i logiku funkcija koraka, čime se vaš aplikacijski kod usredotočuje na poslovnu logiku, a ne na infrastrukturne brige.

Samostalno hostiranje Inngesta na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad izvršavanjem, podacima i konfiguracijom. Dolazi s ugrađenom SQLite postojanošću i in-memory redom čekanja odmah po instalaciji, tako da možete pokrenuti cijelu platformu bez potrebe za vanjskim uslugama baze podataka ili posrednika poruka.