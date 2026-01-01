Hollama je fokusirani klijent za chat za velike jezične modele koji se izravno povezuje iz vašeg preglednika na jedan ili više Ollama poslužitelja, krajnjih točaka kompatibilnih s OpenAI-jem, ili oboje istovremeno. Nema centralne baze podataka, sustava računa i telemetrije — sesije, upiti, postavke i API ključevi svi se nalaze u lokalnoj pohrani preglednika i nikada ne dodiruju poslužitelj koji hostira korisničko sučelje.

Samostalno hostiranje Hollame na VPS-u malom timu daje jedinstveni, uvijek dostupan URL za komunikaciju s privatnim Ollama modelima ili dijeljenim OpenAI ključevima, s čistim sučeljem u stilu uređivača, dizajniranim oko dugih upita, modela za zaključivanje i razgovora s puno koda.