Postavite Hollama instalacijom jednim klikom.
Minimalno web sučelje za razgovor s Ollama i OpenAI modelima koje pohranjuje svaki razgovor u vašem pregledniku.
Odaberite VPS plan za Hollama
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hollama
Hollama je fokusirani klijent za chat za velike jezične modele koji se izravno povezuje iz vašeg preglednika na jedan ili više Ollama poslužitelja, krajnjih točaka kompatibilnih s OpenAI-jem, ili oboje istovremeno. Nema centralne baze podataka, sustava računa i telemetrije — sesije, upiti, postavke i API ključevi svi se nalaze u lokalnoj pohrani preglednika i nikada ne dodiruju poslužitelj koji hostira korisničko sučelje.
Samostalno hostiranje Hollame na VPS-u malom timu daje jedinstveni, uvijek dostupan URL za komunikaciju s privatnim Ollama modelima ili dijeljenim OpenAI ključevima, s čistim sučeljem u stilu uređivača, dizajniranim oko dugih upita, modela za zaključivanje i razgovora s puno koda.
Hollama ključne značajke
Ollama i OpenAI
Povežite se na lokalne Ollama poslužitelje, OpenAI ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem, i prebacujte se između njih unutar jedne sesije.
Višeserverska podrška
Registrirajte nekoliko Ollama i OpenAI poslužitelja odjednom i usmjerite svaku sesiju na drugi pozadinski sustav bez ponovnog konfiguriranja aplikacije.
Lokalna pohrana preglednika
Svaka sesija, upit, postavka i API ključ čuva se u lokalnoj pohrani preglednika, tako da razgovori nikada ne borave na VPS-u ili poslužitelju treće strane.
Upute uredničke kvalitete
Velika polja za upite sa značajkama uređivača koda, renderiranjem Markdowna, isticanjem sintakse i KaTeX matematičkom notacijom izgrađena za tehnički rad.
Obrazloženje i vizija
Prvoklasna podrška za modele zaključivanja i modele vida s ulazima slika, idealno za novija izdanja Ollame i OpenAI-ja.
Uvoz i izvoz
Sigurnosno kopirajte ili premjestite sesije između uređaja pomoću ugrađenog alata za uvoz i izvoz, tako da pohrana preglednika nikada ne bude ograničenje.
Zašto pokrenuti Hollama na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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