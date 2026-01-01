Neo4j je najraširenija grafička baza podataka na svijetu, koja pohranjuje podatke kao čvorove i odnose, a ne kao retke i tablice. Ovaj izvorni grafički model čini ga iznimno brzim u prolasku kroz veze — bilo da pronalazite najkraći put između dvoje ljudi, otkrivate mreže prijevara ili generirate preporuke proizvoda — bez skupih spajanja koja usporavaju relacijske baze podataka kod problema s povezanim podacima.

Samostalno hostiranje Neo4j-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim podatkovnim modelom, konfiguracijom memorije i dozvolama pristupa. Izbjegavate naknade za upite u oblaku dok osjetljive podatke o odnosima — kao što su korisničke mreže, grafovi transakcija i organizacijske hijerarhije — u potpunosti držite na infrastrukturi koju vi kontrolirate.