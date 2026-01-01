Postavite Neo4j instalacijom jednim klikom.
Vodeća svjetska grafička baza podataka otvorenog koda, izgrađena za pohranu i upite duboko povezanih podataka u velikom opsegu.
Odaberite VPS plan za Neo4j
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Neo4j
Neo4j je najraširenija grafička baza podataka na svijetu, koja pohranjuje podatke kao čvorove i odnose, a ne kao retke i tablice. Ovaj izvorni grafički model čini ga iznimno brzim u prolasku kroz veze — bilo da pronalazite najkraći put između dvoje ljudi, otkrivate mreže prijevara ili generirate preporuke proizvoda — bez skupih spajanja koja usporavaju relacijske baze podataka kod problema s povezanim podacima.
Samostalno hostiranje Neo4j-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim podatkovnim modelom, konfiguracijom memorije i dozvolama pristupa. Izbjegavate naknade za upite u oblaku dok osjetljive podatke o odnosima — kao što su korisničke mreže, grafovi transakcija i organizacijske hijerarhije — u potpunosti držite na infrastrukturi koju vi kontrolirate.
Neo4j ključne značajke
Nativna grafovska pohrana
Podaci se fizički pohranjuju kao čvorovi i veze, tako da se prolazi grafova izvršavaju u konstantnom vremenu bez obzira na ukupnu veličinu skupa podataka — nešto što relacijske baze podataka ne mogu postići.
Cypher jezik upita
Cypher je izražajan upitni jezik za podudaranje uzoraka, namijenjen grafovima, koji vam omogućuje opisivanje složenih upita o odnosima u čitljivoj sintaksi sličnoj SQL-u.
Ugrađeno korisničko sučelje preglednika
Neo4j preglednik pruža interaktivno vizualno sučelje za pisanje upita, istraživanje vašeg grafa i prikazivanje rezultata kao interaktivnih dijagrama čvorova i odnosa.
ACID transakcije
Puna ACID usklađenost osigurava dosljednost i trajnost podataka, čineći Neo4j prikladnim za produkcijska opterećenja gdje je ispravnost neupitna.
REST i Bolt API-ji
Binarni protokol Bolt i HTTP REST API omogućuju bilo kojoj aplikaciji povezivanje s Neo4j koristeći službene upravljačke programe dostupne za Python, Java, JavaScript, Go, .NET i ostalo.
Algoritmi grafova
Biblioteka Graph Data Science nudi 65+ algoritama — PageRank, detekcija zajednica, pronalaženje putova — koji se izvode izravno na vašem grafu bez izvoza podataka.
Zašto pokrenuti Neo4j na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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