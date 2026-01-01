flatnotes je minimalistička aplikacija za bilježenje s vlastitim hostingom, izgrađena oko jednog principa: vaše bilješke su obične Markdown datoteke, ništa više. Nema baze podataka, nema zaključavanja od strane dobavljača i nema složenih podatkovnih struktura — samo tekstualne datoteke na vašem poslužitelju koje možete čitati, uređivati i sigurnosno kopirati bilo kojim alatom. Čisto sučelje uklanja ometanja tako da se možete usredotočiti na pisanje, organiziranje i povezivanje ideja putem wikilinkova i pretraživanja cijelog teksta.

Samostalno hostiranje flatnotesa na vašem VPS-u znači da vaše osobne misli, istraživačke bilješke i dnevnici ostaju u potpunosti unutar vaše infrastrukture — nikada skenirani, nikada rudareni, nikada podložni promjeni uvjeta usluge treće strane. Sigurnosne kopije su jednostavne kao kopiranje mape, a vaše bilješke ostaju prenosive zauvijek.