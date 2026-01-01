Postavite flatnotes instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana aplikacija za bilježenje bez baze podataka koja sve vaše bilješke pohranjuje kao obične Markdown datoteke.
Odaberite VPS plan za flatnotes
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz flatnotes
flatnotes je minimalistička aplikacija za bilježenje s vlastitim hostingom, izgrađena oko jednog principa: vaše bilješke su obične Markdown datoteke, ništa više. Nema baze podataka, nema zaključavanja od strane dobavljača i nema složenih podatkovnih struktura — samo tekstualne datoteke na vašem poslužitelju koje možete čitati, uređivati i sigurnosno kopirati bilo kojim alatom. Čisto sučelje uklanja ometanja tako da se možete usredotočiti na pisanje, organiziranje i povezivanje ideja putem wikilinkova i pretraživanja cijelog teksta.
Samostalno hostiranje flatnotesa na vašem VPS-u znači da vaše osobne misli, istraživačke bilješke i dnevnici ostaju u potpunosti unutar vaše infrastrukture — nikada skenirani, nikada rudareni, nikada podložni promjeni uvjeta usluge treće strane. Sigurnosne kopije su jednostavne kao kopiranje mape, a vaše bilješke ostaju prenosive zauvijek.
flatnotes ključne značajke
Pohrana bez baze podataka
Svaka bilješka je obična Markdown datoteka na disku — nije potrebna baza podataka, što sigurnosne kopije i migracije čini trivijalno jednostavnima.
Wikilink poveznice
Povežite ideje među bilješkama pomoću wikilinkova, pretvarajući svoju zbirku u osobnu mrežu znanja.
Cjelotekstna pretraga
Trenutačno pretražujte po svim svojim bilješkama kako biste pronašli bilo koju ideju, isječak ili referencu bez ručnog označavanja.
Dvostruki načini uređivanja
Prebacujte se između sirovog Markdowna i WYSIWYG vizualnog uređivača ovisno o vašim željama ili zadatku pisanja.
Organizacija oznaka
Kategorizirajte i filtrirajte bilješke pomoću oznaka za brzu navigaciju kroz velike osobne baze znanja.
Zašto pokrenuti flatnotes na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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