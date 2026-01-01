Postavite Yuccu jednim klikom.
Samostalno hostiran NVR za IP kamere s detekcijom pokreta, podrškom za RTSP/ONVIF i web sučeljem za snimke uživo i snimljeni materijal.
Odaberite VPS plan za Yucca
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Yucca
Yucca je samostalni mrežni videorekorder (NVR) dizajniran za upravljanje IP kamerama bilo kojeg opsega, od nekoliko kućnih sigurnosnih kamera do tisuća poslovnih streamova. Podržava RTSP, ONVIF i uobičajene protokole IP kamera, omogućujući pregled uživo, snimanje i reprodukciju putem web sučelja i Android aplikacije.
Samostalno hostiranje Yucca-e na VPS-u čuva sve snimke kamera unutar vaše infrastrukture bez naknada za pohranu u oblaku ili pristupa trećih strana. Detekcija pokreta s upozorenjima putem e-pošte, Prometheus metrike za nadzor i skalabilna arhitektura čine ga praktičnim rješenjem za nadzor za kućnu sigurnost, nadzor maloprodaje i okruženja malih poduzeća.
Yucca ključne značajke
RTSP & ONVIF podrška
Povežite bilo koju IP kameru koja podržava RTSP ili ONVIF protokole, pokrivajući veliku većinu potrošačkih i profesionalnih kamera.
Detekcija pokreta
Automatski pokrenite snimanje i e-mail obavijesti kada se detektira kretanje u zonama kamere, smanjujući pohranu i buku.
Uživo i snimljena reprodukcija
Pregledajte prijenose kamera uživo i pregledajte snimljeni materijal putem web sučelja ili prateće Android aplikacije.
Skalabilna arhitektura
Yucca skalira od nekoliko kućnih kamera do tisuća istovremenih prijenosa bez arhitektonskih promjena.
Prometheus metrike
Izvezite metrike snimanja i stanja streama u Prometheus za integraciju s postojećim nadzornim pločama.
Zašto pokrenuti Yucca na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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