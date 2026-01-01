Yucca je samostalni mrežni videorekorder (NVR) dizajniran za upravljanje IP kamerama bilo kojeg opsega, od nekoliko kućnih sigurnosnih kamera do tisuća poslovnih streamova. Podržava RTSP, ONVIF i uobičajene protokole IP kamera, omogućujući pregled uživo, snimanje i reprodukciju putem web sučelja i Android aplikacije.

Samostalno hostiranje Yucca-e na VPS-u čuva sve snimke kamera unutar vaše infrastrukture bez naknada za pohranu u oblaku ili pristupa trećih strana. Detekcija pokreta s upozorenjima putem e-pošte, Prometheus metrike za nadzor i skalabilna arhitektura čine ga praktičnim rješenjem za nadzor za kućnu sigurnost, nadzor maloprodaje i okruženja malih poduzeća.