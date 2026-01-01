Morphic je pretraživač otvorenog koda pokretan umjetnom inteligencijom koji kombinira velike jezične modele s pretraživanjem weba u stvarnom vremenu za stvaranje strukturiranih odgovora s navedenim izvorima. Umjesto rangiranog popisa poveznica, Morphic čita i sintetizira web sadržaj tako da korisnici dobiju izravan odgovor s referencama koje mogu provjeriti. Podržava OpenAI, Anthropic, Google Gemini i lokalne Ollama modele, omogućujući vam da odaberete AI pozadinu koja odgovara vašim potrebama.

Samostalno hostiranje Morphica čuva svaki upit za pretraživanje i povijest razgovora na vašem vlastitom poslužitelju. Ova implementacija uključuje SearXNG kao pozadinu za pretraživanje, tako da nije potrebna pretplata na vanjski API za pretraživanje — samo ključ AI pružatelja i vaš VPS.