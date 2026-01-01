Postavite Morphic instalacijom jednim klikom.
AI tražilica otvorenog koda koja pruža generativne, citirane odgovore umjesto popisa poveznica.
Odaberite VPS plan za Morphic
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Morphic
Morphic je pretraživač otvorenog koda pokretan umjetnom inteligencijom koji kombinira velike jezične modele s pretraživanjem weba u stvarnom vremenu za stvaranje strukturiranih odgovora s navedenim izvorima. Umjesto rangiranog popisa poveznica, Morphic čita i sintetizira web sadržaj tako da korisnici dobiju izravan odgovor s referencama koje mogu provjeriti. Podržava OpenAI, Anthropic, Google Gemini i lokalne Ollama modele, omogućujući vam da odaberete AI pozadinu koja odgovara vašim potrebama.
Samostalno hostiranje Morphica čuva svaki upit za pretraživanje i povijest razgovora na vašem vlastitom poslužitelju. Ova implementacija uključuje SearXNG kao pozadinu za pretraživanje, tako da nije potrebna pretplata na vanjski API za pretraživanje — samo ključ AI pružatelja i vaš VPS.
Morphic ključne značajke
Generativni citirani odgovori
Morphic sintetizira informacije iz više izvora i predstavlja strukturirani odgovor s ugrađenim referencama, kako bi korisnici mogli pročitati i provjeriti svaku tvrdnju.
Višepružateljska AI podrška
Prebacujte se između OpenAI-ja, Anthropic Claudea, Google Geminija ili lokalne Ollama instance bez promjene sučelja — samo ažurirajte svoj API ključ.
Trajna povijest razgovora
Svaki razgovor pretraživanja sprema se u PostgreSQL, tako da se korisnici mogu vratiti na prethodne razgovore, nastaviti s dodatnim pitanjima i dijeliti rezultate putem poveznice.
Privatno pretraživanje u paketu
SearXNG je uključen kao pozadinski sustav za web pretraživanje, što znači da nije potrebna pretplata na API za pretraživanje i upiti nikada ne dolaze do komercijalnih pružatelja usluga pretraživanja.
Dodatna pitanja
Morphic podržava višestruke razgovore unutar niti pretraživanja, omogućujući korisnicima da pročiste, prošire ili preusmjere bilo koji odgovor bez ponovnog početka.
Zašto pokrenuti Morphic na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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