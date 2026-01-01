Postavite Zen instalacijom jednim klikom.
Minimalistička samostalno hostirana aplikacija za bilježenje s podrškom za Markdown, BM25 pretraživanjem cijelog teksta i izvanmrežnim PWA pristupom.
Odaberite VPS plan za Zen
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Zen
Zen je minimalistička samostalno hostirana aplikacija za bilježenje izgrađena kao jedna lagana Go binarna datoteka koja koristi samo oko 20 MB memorije. Bilješke su pohranjene kao markdown u SQLite bazi podataka s BM25 pretraživanjem cijelog teksta, organizacijom temeljenom na oznakama, isticanjem sintakse blokova koda i tipkovničkim prečacima za brzu navigaciju.
Samostalno hostiranje Zena na VPS-u čuva sve bilješke privatnima na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez naknada za sinkronizaciju u oblaku ili pristupa trećih strana. Podrška za izvanmrežni PWA znači da su bilješke dostupne čak i bez internetske veze, a minimalni otisak resursa omogućuje Zenu da udobno radi uz druge usluge na malom VPS-u.
Zen ključne značajke
Markdown bilješke
Pišite bilješke u standardnom Markdownu s podrškom za blokove koda, prečacima za formatiranje i čistim načinom pregleda.
BM25 pretraživanje cijelog teksta
Pronađite bilješke odmah koristeći BM25 rangirano pretraživanje cijelog teksta koje prvo vraća najrelevantnije rezultate.
Organizacija oznaka
Organizirajte bilješke s oznakama za fleksibilnu kategorizaciju bez krutih hijerarhija mapa.
Izvanmrežni PWA
Instalirajte Zen kao progresivnu web aplikaciju za izvanmrežni pristup vašim bilješkama bez internetske veze.
Minimalna potrošnja resursa
Izgrađen kao jedna Go binarna datoteka koristeći ~20 MB RAM-a, Zen radi učinkovito čak i na najmanjem VPS-u uz druge usluge.
Zašto pokrenuti Zen na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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