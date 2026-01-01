Zen je minimalistička samostalno hostirana aplikacija za bilježenje izgrađena kao jedna lagana Go binarna datoteka koja koristi samo oko 20 MB memorije. Bilješke su pohranjene kao markdown u SQLite bazi podataka s BM25 pretraživanjem cijelog teksta, organizacijom temeljenom na oznakama, isticanjem sintakse blokova koda i tipkovničkim prečacima za brzu navigaciju.

Samostalno hostiranje Zena na VPS-u čuva sve bilješke privatnima na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez naknada za sinkronizaciju u oblaku ili pristupa trećih strana. Podrška za izvanmrežni PWA znači da su bilješke dostupne čak i bez internetske veze, a minimalni otisak resursa omogućuje Zenu da udobno radi uz druge usluge na malom VPS-u.