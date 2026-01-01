Jaeger je CNCF diplomirani projekt za distribuirano praćenje od kraja do kraja, izvorno izgrađen u Uberu za praćenje tisuća mikrousluga. On bilježi kako se zahtjevi šire kroz vaš sustav — otkrivajući ovisnosti usluga, kvarove u vremenu, širenje pogrešaka i uska grla latencije koja su nevidljiva samo s tradicionalnim bilježenjem. Ova implementacija podržava OpenTelemetry protokol (OTLP) odmah po instalaciji za kompatibilnost s modernim bibliotekama instrumentacije.

Samostalno hostiranje Jaegera čuva podatke o praćenju — koji često sadrže korisničke identifikatore, upite baze podataka i interne API detalje — u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Izbjegavate cijene po praćenju od komercijalnih APM dobavljača i zadržavate potpunu kontrolu nad zadržavanjem i pristupom, uz predvidive troškove koji se skaliraju s vašim VPS-om, a ne s volumenom prometa.