Do 69% popusta za Jaeger

Implementirajte Jaeger instalacijom jednim klikom.

Platforma otvorenog koda za distribuirano praćenje za praćenje tokova zahtjeva i dijagnosticiranje problema s performansama u mikroservisnim arhitekturama.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Implementirajte Jaeger instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Jaeger

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Jaeger

Jaeger je CNCF diplomirani projekt za distribuirano praćenje od kraja do kraja, izvorno izgrađen u Uberu za praćenje tisuća mikrousluga. On bilježi kako se zahtjevi šire kroz vaš sustav — otkrivajući ovisnosti usluga, kvarove u vremenu, širenje pogrešaka i uska grla latencije koja su nevidljiva samo s tradicionalnim bilježenjem. Ova implementacija podržava OpenTelemetry protokol (OTLP) odmah po instalaciji za kompatibilnost s modernim bibliotekama instrumentacije.

Samostalno hostiranje Jaegera čuva podatke o praćenju — koji često sadrže korisničke identifikatore, upite baze podataka i interne API detalje — u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Izbjegavate cijene po praćenju od komercijalnih APM dobavljača i zadržavate potpunu kontrolu nad zadržavanjem i pristupom, uz predvidive troškove koji se skaliraju s vašim VPS-om, a ne s volumenom prometa.

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Što možete izgraditi uz {name}

Jaeger ključne značajke

OpenTelemetry Podrška

Izvorno OTLP prikupljanje znači da bilo koja aplikacija instrumentirana s OpenTelemetry SDK-ovima može slati tragove u Jaeger bez prilagođenih izvoznika.

Grafikon ovisnosti usluga

Automatski generirani grafikoni usluga prikazuju odnose poziva i volumene zahtjeva između svake usluge u vašoj arhitekturi.

Dubinska analiza traga

Detaljne vremenske linije praćenja raščlanjuju svaki span i operaciju s trajanjima, oznakama i zapisima za precizno određivanje sporih upita i grešaka.

Usporedba tragova

Usporedite tragove prije i poslije implementacije kako biste brzo identificirali regresije performansi ili nove obrasce pogrešaka uvedene promjenama koda.

Prilagodljivo uzorkovanje

Dinamički kontrolirajte volumen prikupljanja tragova kako biste uravnotežili dubinu promatranja naspram troškova pohrane i unosa u sustavima s velikim prometom.

Zašto pokrenuti Jaeger na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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