Implementirajte Jaeger instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za distribuirano praćenje za praćenje tokova zahtjeva i dijagnosticiranje problema s performansama u mikroservisnim arhitekturama.
Odaberite VPS plan za Jaeger
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Jaeger
Jaeger je CNCF diplomirani projekt za distribuirano praćenje od kraja do kraja, izvorno izgrađen u Uberu za praćenje tisuća mikrousluga. On bilježi kako se zahtjevi šire kroz vaš sustav — otkrivajući ovisnosti usluga, kvarove u vremenu, širenje pogrešaka i uska grla latencije koja su nevidljiva samo s tradicionalnim bilježenjem. Ova implementacija podržava OpenTelemetry protokol (OTLP) odmah po instalaciji za kompatibilnost s modernim bibliotekama instrumentacije.
Samostalno hostiranje Jaegera čuva podatke o praćenju — koji često sadrže korisničke identifikatore, upite baze podataka i interne API detalje — u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Izbjegavate cijene po praćenju od komercijalnih APM dobavljača i zadržavate potpunu kontrolu nad zadržavanjem i pristupom, uz predvidive troškove koji se skaliraju s vašim VPS-om, a ne s volumenom prometa.
Jaeger ključne značajke
OpenTelemetry Podrška
Izvorno OTLP prikupljanje znači da bilo koja aplikacija instrumentirana s OpenTelemetry SDK-ovima može slati tragove u Jaeger bez prilagođenih izvoznika.
Grafikon ovisnosti usluga
Automatski generirani grafikoni usluga prikazuju odnose poziva i volumene zahtjeva između svake usluge u vašoj arhitekturi.
Dubinska analiza traga
Detaljne vremenske linije praćenja raščlanjuju svaki span i operaciju s trajanjima, oznakama i zapisima za precizno određivanje sporih upita i grešaka.
Usporedba tragova
Usporedite tragove prije i poslije implementacije kako biste brzo identificirali regresije performansi ili nove obrasce pogrešaka uvedene promjenama koda.
Prilagodljivo uzorkovanje
Dinamički kontrolirajte volumen prikupljanja tragova kako biste uravnotežili dubinu promatranja naspram troškova pohrane i unosa u sustavima s velikim prometom.
Zašto pokrenuti Jaeger na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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