Postavite Papra instalacijom jednim klikom.
Minimalistička platforma za upravljanje dokumentima otvorenog koda za arhiviranje i dohvaćanje vaših važnih datoteka.
Odaberite VPS plan za Papra
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Papra
Papra je platforma otvorenog koda za upravljanje dokumentima i arhiviranje, dizajnirana za dugoročno pohranjivanje i jednostavno pronalaženje osobnih i organizacijskih dokumenata — računa, jamstava, ugovora i svega što trebate čuvati. Za razliku od preopterećenih DMS rješenja, Papra se fokusira na jednostavnost: prenesite dokumente, označite ih, pretražite ih i pronađite ih ponovno godinama kasnije.
Samostalno hostiranje Papre na vlastitom VPS-u stavlja vaše dokumente pod vašu potpunu kontrolu bez pristupa trećih strana, bez naknada po dokumentu i bez ograničenja pohrane izvan vašeg vlastitog diska. Ugrađena SQLite baza podataka znači nula infrastrukturnih ovisnosti — samo jedan kontejner i volumen.
Papra ključne značajke
Pretraživanje cijelog teksta
Pretražujte sadržaj dokumenata, oznake i metapodatke trenutačno — uključujući tekst izvučen iz skeniranih slika putem OCR-a.
Automatska pravila označavanja
Definirajte pravila za automatsko označavanje dolaznih dokumenata na temelju uzoraka naziva datoteka ili sadržaja, čime vašu arhivu održavate organiziranom bez ručnog napora.
Prijem e-pošte
Šaljite dokumente izravno u svoju Papra pristiglu poštu e-poštom, što olakšava arhiviranje računa i faktura čim stignu.
Organizacije i dijeljenje
Stvorite više organizacija i pozovite suradnike, kako bi obitelji ili mali timovi mogli zajedno upravljati dokumentima u zasebnim prostorima.
API i webhooks
Integrirajte Papru s drugim alatima koristeći REST API, CLI, SDK i webhooks za automatizirane tijekove rada s dokumentima.
Zašto pokrenuti Papra na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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