Papra je platforma otvorenog koda za upravljanje dokumentima i arhiviranje, dizajnirana za dugoročno pohranjivanje i jednostavno pronalaženje osobnih i organizacijskih dokumenata — računa, jamstava, ugovora i svega što trebate čuvati. Za razliku od preopterećenih DMS rješenja, Papra se fokusira na jednostavnost: prenesite dokumente, označite ih, pretražite ih i pronađite ih ponovno godinama kasnije.

Samostalno hostiranje Papre na vlastitom VPS-u stavlja vaše dokumente pod vašu potpunu kontrolu bez pristupa trećih strana, bez naknada po dokumentu i bez ograničenja pohrane izvan vašeg vlastitog diska. Ugrađena SQLite baza podataka znači nula infrastrukturnih ovisnosti — samo jedan kontejner i volumen.