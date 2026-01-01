Postavite MediaGo jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran alat za njuškanje i preuzimanje videa koji preuzima M3U8, HLS, YouTube, Bilibili i više od 1000 drugih stranica.
Odaberite VPS plan za MediaGo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MediaGo
MediaGo je video downloader otvorenog koda koji kombinira korisničko sučelje temeljeno na pregledniku s provjerenim pogonima kao što su yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE i BBDown. Detektira i sprema streamove s M3U8 i HLS popisa za reprodukciju, YouTube-a, Bilibili-ja, Twitter-a, Instagram-a, Reddit-a i više od tisuću drugih podržanih stranica, a zatim pretvara rezultat u bilo koji format ili kvalitetu bez zasebnog ffmpeg koraka.
Pokretanje MediaGo-a na vašem vlastitom VPS-u znači da se preuzimanja odvijaju na brzom, uvijek dostupnom poslužitelju umjesto na vašem prijenosnom računalu, a datoteke ostaju u pohrani koju vi kontrolirate. Prateće proširenje preglednika i HTTP API omogućuju vam slanje poveznica s bilo kojeg uređaja u isti red čekanja, s upravljanjem zadacima, napretkom i poviješću prikazanim putem čiste web nadzorne ploče.
MediaGo ključne značajke
M3U8 i HLS analizator
Otkrijte i preuzmite segmentirane streamove s bilo koje web stranice, uključujući snimke uživo bez DRM-a i playliste na zahtjev.
yt-dlp engine
Ugrađena podrška za yt-dlp preuzima videozapise s YouTubea, Twittera, Instagrama, Reddita i preko tisuću drugih podržanih stranica odmah dostupno.
Bilibili preuzimač
Nativna BBDown integracija preuzima Bilibili videozapise, danmaku, podnapise i visokokvalitetne audio zapise nedostupne većini generičkih programa za preuzimanje.
Proširenje preglednika
Prateće proširenje za Chrome i Firefox pronalazi videozapise na bilo kojoj stranici i stavlja ih u red čekanja na vašem poslužitelju jednim klikom.
Pretvorba formata unutar aplikacije
Pretvorite završena preuzimanja u druge formate ili kvalitete pomoću ugrađenog ffmpeg cjevovoda bez napuštanja nadzorne ploče.
HTTP API i automatizacija
Potpuni REST API omogućuje skriptama, AI pomoćnicima i alatima trećih strana stvaranje zadataka, upite o napretku i upravljanje redom preuzimanja.
Zašto pokrenuti MediaGo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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