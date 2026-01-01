MediaGo je video downloader otvorenog koda koji kombinira korisničko sučelje temeljeno na pregledniku s provjerenim pogonima kao što su yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE i BBDown. Detektira i sprema streamove s M3U8 i HLS popisa za reprodukciju, YouTube-a, Bilibili-ja, Twitter-a, Instagram-a, Reddit-a i više od tisuću drugih podržanih stranica, a zatim pretvara rezultat u bilo koji format ili kvalitetu bez zasebnog ffmpeg koraka.

Pokretanje MediaGo-a na vašem vlastitom VPS-u znači da se preuzimanja odvijaju na brzom, uvijek dostupnom poslužitelju umjesto na vašem prijenosnom računalu, a datoteke ostaju u pohrani koju vi kontrolirate. Prateće proširenje preglednika i HTTP API omogućuju vam slanje poveznica s bilo kojeg uređaja u isti red čekanja, s upravljanjem zadacima, napretkom i poviješću prikazanim putem čiste web nadzorne ploče.