Postavite Invio u jednom kliku.
Minimalistički samostalno hostiran sustav za izdavanje računa za freelancere i male timove bez pretplate.
Odaberite VPS plan za Invio
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Invio
Invio je brza, fokusirana aplikacija za izdavanje računa izgrađena za freelancere i male timove koji trebaju profesionalno izdavanje računa bez složenosti potpunih CRM platformi. Pokriva osnovni tijek rada izdavanja računa — upravljanje katalogom proizvoda, izradu računa i sigurne veze bez lozinke za pristup klijentima — u čistom, laganom sučelju koje se trenutno učitava čak i na skromnom hardveru.
Samostalno hostiranje Invioa na vašem vlastitom VPS-u znači da vaši financijski podaci nikada ne dodiruju poslužitelj treće strane, bez naknada po računu i bez troškova pretplate. Povijest računa, katalozi proizvoda i zapisi klijenata pohranjeni su u ugrađenoj SQLite bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi, dajući vam potpuno vlasništvo nad vašim poslovnim zapisima.
Invio ključne značajke
Katalog proizvoda
Održavajte katalog usluga i stavki s kategorijama tako da se stavke mogu dodati novim računima u sekundama s automatski popunjenim cijenama i opisima.
Klijentske veze bez lozinke
Podijelite račune putem sigurnih poveznica koje klijenti mogu otvoriti bez otvaranja računa, uklanjajući prepreke iz procesa pregleda plaćanja.
Višejezična podrška
Potpuni prijevodi sučelja za engleski, njemački, nizozemski i portugalski omogućuju naplatu međunarodnim klijentima na njihovom preferiranom jeziku.
Bez pretplatničkih naknada
Samostalno hostiranje eliminira ponavljajuće troškove SaaS-a — plaćate samo za VPS resurse koje već koristite, bez naplate po računu ili po korisniku.
Lagana arhitektura
Pohrana podržana SQLite-om, bez zasebne usluge baze podataka, čini implementaciju jednostavnom i korištenje resursa minimalnim na početnim VPS planovima.
Zašto pokrenuti Invio na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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