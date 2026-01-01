Invio je brza, fokusirana aplikacija za izdavanje računa izgrađena za freelancere i male timove koji trebaju profesionalno izdavanje računa bez složenosti potpunih CRM platformi. Pokriva osnovni tijek rada izdavanja računa — upravljanje katalogom proizvoda, izradu računa i sigurne veze bez lozinke za pristup klijentima — u čistom, laganom sučelju koje se trenutno učitava čak i na skromnom hardveru.

Samostalno hostiranje Invioa na vašem vlastitom VPS-u znači da vaši financijski podaci nikada ne dodiruju poslužitelj treće strane, bez naknada po računu i bez troškova pretplate. Povijest računa, katalozi proizvoda i zapisi klijenata pohranjeni su u ugrađenoj SQLite bazi podataka na vašoj vlastitoj infrastrukturi, dajući vam potpuno vlasništvo nad vašim poslovnim zapisima.