OTOBO je potpuno otvorenog koda, web-bazirana platforma za upravljanje tiketima i uslugama, nastala forkom iz ((OTRS)) Community Edition 2019. godine. Ona donosi mogućnosti IT helpdeska poslovne razine — redove tiketa, praćenje SLA-a, ugrađenu bazu često postavljanih pitanja/znanja, ITSM radne tokove i CMDB — bez naknada za licenciranje ili ovisnosti o dobavljaču. OTOBO podržava višekanalnu komunikaciju putem e-pošte, telefona i web obrazaca, a dolazi s mehanizmom za automatizaciju temeljenim na pravilima koji se brine za usmjeravanje, eskalacije i obavijesti odmah po instalaciji.

Samostalno hostiranje OTOBO-a na vlastitom VPS-u stavlja sve podatke o tiketima, zapise o korisnicima i izvješća o SLA-u pod vašu kontrolu. Ovaj predložak implementira cijeli produkcijski skup: OTOBO web aplikaciju i pozadinski demon, MariaDB za trajnu pohranu, namjenski Elasticsearch čvor za brzo pretraživanje cijelog teksta po svim tiketima, te Redis za keširanje sesija i performanse.