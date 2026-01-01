Postavite OTOBO instalacijom jednim klikom.
Sustav otvorenog koda za službu za pomoć i upravljanje tiketima za upravljanje IT uslugama, korisničku podršku i automatizaciju procesa.
Odaberite VPS plan za OTOBO
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OTOBO
OTOBO je potpuno otvorenog koda, web-bazirana platforma za upravljanje tiketima i uslugama, nastala forkom iz ((OTRS)) Community Edition 2019. godine. Ona donosi mogućnosti IT helpdeska poslovne razine — redove tiketa, praćenje SLA-a, ugrađenu bazu često postavljanih pitanja/znanja, ITSM radne tokove i CMDB — bez naknada za licenciranje ili ovisnosti o dobavljaču. OTOBO podržava višekanalnu komunikaciju putem e-pošte, telefona i web obrazaca, a dolazi s mehanizmom za automatizaciju temeljenim na pravilima koji se brine za usmjeravanje, eskalacije i obavijesti odmah po instalaciji.
Samostalno hostiranje OTOBO-a na vlastitom VPS-u stavlja sve podatke o tiketima, zapise o korisnicima i izvješća o SLA-u pod vašu kontrolu. Ovaj predložak implementira cijeli produkcijski skup: OTOBO web aplikaciju i pozadinski demon, MariaDB za trajnu pohranu, namjenski Elasticsearch čvor za brzo pretraživanje cijelog teksta po svim tiketima, te Redis za keširanje sesija i performanse.
OTOBO ključne značajke
Višekanalni tiketing
Primajte i upravljajte zahtjevima putem e-pošte, web obrazaca i telefona u jedinstvenom redu čekanja s potpunom povijesti revizije i razgovorima u nizu.
SLA i eskalacija
Definirajte ciljeve odgovora i rješavanja po redu čekanja ili korisniku, s automatskim pravilima eskalacije i obavijestima agentima kada se približavaju rokovi.
Ugrađena baza znanja
Objavite članke s često postavljanim pitanjima za vanjske korisnike i interne agente, smanjujući ponavljajuće zahtjeve i ubrzavajući rješavanje pri prvom kontaktu.
Snažna automatizacija
Koristite ugrađene PostMaster filtre, okidače tiketa i poslove planera za automatsko usmjeravanje, automatsko odgovaranje i automatsko zatvaranje tiketa bez ručne intervencije.
ITSM i CMDB
Proširite OTOBO s ITSM modulom za upravljanje konfiguracijskim stavkama, zahtjevima za promjenu i katalozima usluga u strukturiranom CMDB-u.
Pretraživanje cijelog teksta
Integracija Elasticsearcha omogućuje trenutačno pretraživanje kroz milijune zahtjeva, bilješki i privitaka, održavajući brzo vrijeme odgovora agenata u bilo kojem opsegu.
Zašto pokrenuti OTOBO na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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