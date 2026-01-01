Postavite NextChat instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirano AI sučelje za chat koje podržava OpenAI, Claude, Gemini i 20+ pružatelja putem jednog dotjeranog sučelja.
Odaberite VPS plan za NextChat
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NextChat
NextChat (prije ChatGPT-Next-Web) je sučelje za chat otvorenog koda s 88.000+ GitHub zvjezdica — najpopularniji samostalno hostirani AI chat klijent dostupan. Povezuje se s OpenAI-jem, Anthropic Claudeom, Google Gemini, DeepSeekom i desecima drugih pružatelja usluga, omogućujući vam chat s bilo kojim LLM-om putem jednog dosljednog UI-ja bez prebacivanja između nadzornih ploča ili plaćanja usluge omotača treće strane.
Samostalno hostiranje NextChata čuva vaše API ključeve i povijest razgovora privatnima. Pristup se može zaključati lozinkom, a svi podaci chata pohranjuju se u korisnikovom pregledniku — nema baze podataka za upravljanje i nema zadržavanja podataka na strani poslužitelja.
NextChat ključne značajke
Podrška za više pružatelja
Povežite se s OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI i 20+ drugih pružatelja s jednog korisničkog sučelja bez prebacivanja alata.
Ugrađena prompt knjižnica
Stotine unaprijed izrađenih sistemskih upita za pisanje, kodiranje, analizu i prevođenje — ili izradite i spremite vlastite prilagođene predloške.
Zaštita pristupnim kodom
Ograničite tko može koristiti vašu instancu s lozinkom, sprječavajući neovlašteno korištenje vaših API ključeva kada je javno implementirana.
Nije potrebna baza podataka
Svi razgovori pohranjuju se u korisnikovom pregledniku — poslužitelj ostaje bez stanja, čineći implementaciju i održavanje minimalnim.
Markdown i prikaz koda
Odgovori se prikazuju s potpunom podrškom za Markdown, uključujući blokove koda s istaknutom sintaksom, tablice, LaTeX matematiku i ugrađeni HTML.
Podrška za MCP plugin
Omogućite Protokol konteksta modela (MCP) za proširenje pomoćnika s vanjskim alatima, pristupom datotekama i prilagođenim integracijama.
Zašto pokrenuti NextChat na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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