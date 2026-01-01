NextChat (prije ChatGPT-Next-Web) je sučelje za chat otvorenog koda s 88.000+ GitHub zvjezdica — najpopularniji samostalno hostirani AI chat klijent dostupan. Povezuje se s OpenAI-jem, Anthropic Claudeom, Google Gemini, DeepSeekom i desecima drugih pružatelja usluga, omogućujući vam chat s bilo kojim LLM-om putem jednog dosljednog UI-ja bez prebacivanja između nadzornih ploča ili plaćanja usluge omotača treće strane.

Samostalno hostiranje NextChata čuva vaše API ključeve i povijest razgovora privatnima. Pristup se može zaključati lozinkom, a svi podaci chata pohranjuju se u korisnikovom pregledniku — nema baze podataka za upravljanje i nema zadržavanja podataka na strani poslužitelja.