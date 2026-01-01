Rundeck je open-source mehanizam za automatizaciju runbooka koji održava PagerDuty. On pretvara operativne skripte, ad-hoc naredbe i složene višestupanjske procedure u verzijske poslove koje bilo tko u timu može sigurno pokrenuti putem web sučelja (UI), API-ja ili chat integracije — bez dijeljenja SSH ključeva ili produkcijskih vjerodajnica.

Samostalno hostiranje Rundecka na vlastitom VPS-u zadržava definicije poslova, povijest izvršavanja i inventare čvorova pod vašom kontrolom. Inženjeri za operacije, podršku i dežurni inženjeri dobivaju jedno revidirano mjesto za pokretanje implementacija, ponovno pokretanje usluga, rotiranje ključeva i rješavanje incidenata — pretvarajući plemensko znanje u automatizaciju za višekratnu upotrebu s definiranim dozvolama.