Postavite Rundeck instalacijom jednim klikom.
Automatizacija runbooka otvorenog koda koja pretvara skripte i radne tokove u samoposlužne operacije za bilo koji tim.
Odaberite VPS plan za Rundeck
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Rundeck
Rundeck je open-source mehanizam za automatizaciju runbooka koji održava PagerDuty. On pretvara operativne skripte, ad-hoc naredbe i složene višestupanjske procedure u verzijske poslove koje bilo tko u timu može sigurno pokrenuti putem web sučelja (UI), API-ja ili chat integracije — bez dijeljenja SSH ključeva ili produkcijskih vjerodajnica.
Samostalno hostiranje Rundecka na vlastitom VPS-u zadržava definicije poslova, povijest izvršavanja i inventare čvorova pod vašom kontrolom. Inženjeri za operacije, podršku i dežurni inženjeri dobivaju jedno revidirano mjesto za pokretanje implementacija, ponovno pokretanje usluga, rotiranje ključeva i rješavanje incidenata — pretvarajući plemensko znanje u automatizaciju za višekratnu upotrebu s definiranim dozvolama.
Rundeck ključne značajke
Samoposlužni poslovi
Omotajte skripte i naredbe ljuske kao parametrizirane poslove tako da ne-inženjeri mogu sigurno pokretati uobičajene operativne zadatke iz web sučelja.
Pristup temeljen na ulogama
Granularne ACL politike kontroliraju tko može čitati, pokretati, uređivati ili brisati svaki posao, projekt i čvor — savršeno za delegiranje sigurnog pristupa.
Orkestracija tijeka rada
Povežite korake preko stotina udaljenih čvorova s uvjetnom logikom, rukovateljima pogreškama i paralelnim izvršavanjem iz jednog tijeka rada.
Revizija i povijest izvršenja
Svako izvršavanje posla bilježi se s potpunim izlazom, parametrima i korisnikom koji ga je pokrenuo, pružajući vam potpunu operativnu revizijsku stazu.
API i webhooks
Pokrenite zadatke iz CI/CD cjevovoda, upozorenja za nadzor ili chatopsa s potpunim REST API-jem, webhook prijemnicima i CLI klijentom.
Plugin ekosustav
Proširite Rundeck s ugrađenim dodacima i dodacima zajednice za AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira i desetke drugih integracija.
Zašto pokrenuti Rundeck na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.