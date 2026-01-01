GPT-Researcher je autonomni AI agent otvorenog koda dizajniran za provođenje sveobuhvatnog online istraživanja o bilo kojoj temi. Koristi pristup s više agenata — agent planer razbija pitanje na podupite, agenti istraživači istovremeno prikupljaju informacije iz desetaka izvora, a agent pisac sintetizira nalaze u strukturirano, citirano izvješće. Ovaj paralelni pristup dramatično smanjuje vrijeme potrebno za izradu sadržaja istraživačke kvalitete u usporedbi s ručnim pretraživanjem ili LLM upitima s jednim upitom.

Samostalno hostiranje GPT-Researchera daje vam potpunu kontrolu nad time koje LLM pružatelje i API-je za pretraživanje povezujete, koji se podaci obrađuju i kako se izvješća pohranjuju. Pokretanje na vlastitom VPS-u znači da osjetljive istraživačke teme ostaju na vašoj infrastrukturi, bez ograničenja korištenja od strane usluga trećih strana.