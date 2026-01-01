Postavite GPT-Researcher jednim klikom.
Autonomni AI istraživački agent koji provodi istraživanje dubokog weba i generira detaljna, citirana izvješća za nekoliko minuta.
Odaberite VPS plan za GPT-Researcher
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GPT-Researcher
GPT-Researcher je autonomni AI agent otvorenog koda dizajniran za provođenje sveobuhvatnog online istraživanja o bilo kojoj temi. Koristi pristup s više agenata — agent planer razbija pitanje na podupite, agenti istraživači istovremeno prikupljaju informacije iz desetaka izvora, a agent pisac sintetizira nalaze u strukturirano, citirano izvješće. Ovaj paralelni pristup dramatično smanjuje vrijeme potrebno za izradu sadržaja istraživačke kvalitete u usporedbi s ručnim pretraživanjem ili LLM upitima s jednim upitom.
Samostalno hostiranje GPT-Researchera daje vam potpunu kontrolu nad time koje LLM pružatelje i API-je za pretraživanje povezujete, koji se podaci obrađuju i kako se izvješća pohranjuju. Pokretanje na vlastitom VPS-u znači da osjetljive istraživačke teme ostaju na vašoj infrastrukturi, bez ograničenja korištenja od strane usluga trećih strana.
GPT-Researcher ključne značajke
Višeagentno istraživanje
Paralelni agenti podupita prikupljaju podatke iz desetaka izvora istovremeno, proizvodeći detaljna izvješća brže od bilo kojeg istraživačkog toka s jednom niti.
Citirani izvještaji
Svako generirano izvješće uključuje inline citate izvora i popis literature, čineći nalaze provjerljivima i prikladnima za profesionalnu upotrebu.
Više vrsta izvješća
Generirajte istraživačka izvješća, popise resursa, nacrte ili prilagođene izlaze kako bi odgovarali točno onome što vaš tijek rada zahtijeva.
Fleksibilna LLM podrška
Povežite OpenAI, Anthropic, Ollama ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem tako da možete uravnotežiti trošak, brzinu i mogućnosti modela po istraživačkom zadatku.
Integracija web pretraživanja
Povezuje se s Tavilyjem, Googleom, Bingom i drugim pružateljima pretraživanja kako bi dohvatio ažurne informacije uživo, umjesto da se oslanja na statične podatke za obuku.
Zašto pokrenuti GPT-Researcher na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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