Do 69% popusta za GPT-Researcher

Postavite GPT-Researcher jednim klikom.

Autonomni AI istraživački agent koji provodi istraživanje dubokog weba i generira detaljna, citirana izvješća za nekoliko minuta.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite GPT-Researcher jednim klikom.

Odaberite VPS plan za GPT-Researcher

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz GPT-Researcher

GPT-Researcher je autonomni AI agent otvorenog koda dizajniran za provođenje sveobuhvatnog online istraživanja o bilo kojoj temi. Koristi pristup s više agenata — agent planer razbija pitanje na podupite, agenti istraživači istovremeno prikupljaju informacije iz desetaka izvora, a agent pisac sintetizira nalaze u strukturirano, citirano izvješće. Ovaj paralelni pristup dramatično smanjuje vrijeme potrebno za izradu sadržaja istraživačke kvalitete u usporedbi s ručnim pretraživanjem ili LLM upitima s jednim upitom.

Samostalno hostiranje GPT-Researchera daje vam potpunu kontrolu nad time koje LLM pružatelje i API-je za pretraživanje povezujete, koji se podaci obrađuju i kako se izvješća pohranjuju. Pokretanje na vlastitom VPS-u znači da osjetljive istraživačke teme ostaju na vašoj infrastrukturi, bez ograničenja korištenja od strane usluga trećih strana.

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Što možete izgraditi uz {name}

GPT-Researcher ključne značajke

Višeagentno istraživanje

Paralelni agenti podupita prikupljaju podatke iz desetaka izvora istovremeno, proizvodeći detaljna izvješća brže od bilo kojeg istraživačkog toka s jednom niti.

Citirani izvještaji

Svako generirano izvješće uključuje inline citate izvora i popis literature, čineći nalaze provjerljivima i prikladnima za profesionalnu upotrebu.

Više vrsta izvješća

Generirajte istraživačka izvješća, popise resursa, nacrte ili prilagođene izlaze kako bi odgovarali točno onome što vaš tijek rada zahtijeva.

Fleksibilna LLM podrška

Povežite OpenAI, Anthropic, Ollama ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem tako da možete uravnotežiti trošak, brzinu i mogućnosti modela po istraživačkom zadatku.

Integracija web pretraživanja

Povezuje se s Tavilyjem, Googleom, Bingom i drugim pružateljima pretraživanja kako bi dohvatio ažurne informacije uživo, umjesto da se oslanja na statične podatke za obuku.

Zašto pokrenuti GPT-Researcher na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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