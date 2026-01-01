Scoold je platforma otvorenog koda za pitanja i odgovore (Q&A) i dijeljenje znanja, inspirirana Stack Overflowom, namijenjena timovima, školama i organizacijama koje trebaju strukturirano mjesto za bilježenje pitanja, odgovora i kolektivnog znanja. Jedinstveni Spring Boot frontend u JAR formatu uparen je s Para backendom, koji obrađuje autentifikaciju, pretraživanje i postojanost podataka te se isporučuje u ovoj implementaciji s ugrađenom H2 bazom podataka spremnom za korištenje pri prvom pokretanju.

Samostalno hostiranje Scoolda čuva svako pitanje, odgovor, glas i korisnički identitet na vašem vlastitom VPS-u umjesto usluge pitanja i odgovora (Q&A) treće strane (SaaS). Nema naknada po korisniku, nema zaključavanja na dobavljača (vendor lock-in) za vašu bazu znanja, a licenca Apache 2.0 omogućuje vam prilagodbu pravila glasanja, znački, prostora i pružatelja autentifikacije kako bi odgovarali načinu na koji vaš tim zapravo radi.