Postavite Scoold instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za pitanja i odgovore u stilu Stack Overflow-a za timove, učionice i interno dijeljenje znanja.
Odaberite VPS plan za Scoold
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Scoold
Scoold je platforma otvorenog koda za pitanja i odgovore (Q&A) i dijeljenje znanja, inspirirana Stack Overflowom, namijenjena timovima, školama i organizacijama koje trebaju strukturirano mjesto za bilježenje pitanja, odgovora i kolektivnog znanja. Jedinstveni Spring Boot frontend u JAR formatu uparen je s Para backendom, koji obrađuje autentifikaciju, pretraživanje i postojanost podataka te se isporučuje u ovoj implementaciji s ugrađenom H2 bazom podataka spremnom za korištenje pri prvom pokretanju.
Samostalno hostiranje Scoolda čuva svako pitanje, odgovor, glas i korisnički identitet na vašem vlastitom VPS-u umjesto usluge pitanja i odgovora (Q&A) treće strane (SaaS). Nema naknada po korisniku, nema zaključavanja na dobavljača (vendor lock-in) za vašu bazu znanja, a licenca Apache 2.0 omogućuje vam prilagodbu pravila glasanja, znački, prostora i pružatelja autentifikacije kako bi odgovarali načinu na koji vaš tim zapravo radi.
Scoold ključne značajke
Stack Overflow tijek rada
Glasanje, prihvaćeni odgovori, reputacija, značke i oznake daju suradnicima isti poznati tijek pitanja i odgovora kao javni Stack Overflow, bez krivulje učenja za nove članove tima.
Prostori za timove
Grupirajte pitanja i korisnike u izolirane Prostore tako da inženjering, podrška i ljudski resursi mogu dijeliti jednu instalaciju Scoolda bez da se njihov sadržaj miješa.
Objedinjen Para backend
Aplikacijski poslužitelj Para implementiran je uz Scoold i automatski inicijaliziran pri prvom pokretanju, tako da autentifikacija, pretraživanje i pohrana rade odmah po instalaciji bez zasebnog postavljanja.
Društvena i LDAP prijava
Prijavite se s Googleom, GitHubom, Facebookom, Microsoftom, Slackom, LDAP-om ili e-poštom i lozinkom — odaberite pružatelje identiteta koje vaša organizacija već koristi bez pisanja prilagođenog koda za autentifikaciju.
Markdown i blokovi koda
GitHub-flavored Markdown s blokovima koda s istaknutom sintaksom, tablicama, popisima zadataka i emojijima čini Scoold prirodnim odabirom za inženjerske timove za dokumentiranje tehničkih problema i rješenja.
REST API i webhooks
OpenAPI 3.0 REST sučelje i potpisani web-hookovi omogućuju vam skriptiranje izvješćivanja, uvoz naslijeđenog sadržaja pitanja i odgovora te povezivanje Scoolda u chat, Zapier ili vašu vlastitu automatizaciju.
Zašto pokrenuti Scoold na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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