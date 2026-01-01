SickGear je najstabilnija i značajkama najpotpunija vilica (fork) originalnog projekta Sick-Beard koju održava zajednica — samostalno hostirani poslužitelj za automatizaciju TV emisija koji prati emisije koje pratite, nadzire Usenet indeksere i torrent trackere za nove epizode te prosljeđuje podudarne objave vašem preuzimaču za automatski uvoz u knjižnicu. Kontinuirano se razvija od 2014. godine s fokusom na pouzdanost, široku pokrivenost indeksiranja i dotjerano web sučelje inspirirano originalnim dizajnom Sick-Beard.

Samostalno hostiranje SickGeara na VPS-u održava vašu TV automatizaciju aktivnom 24/7 tako da se epizode pojavljuju u vašoj knjižnici nekoliko minuta nakon objave. Prirodno se uparuje s Plexom, Jellyfinom, Embyjem i širim Servarr medijskim stogom te radi s gotovo svakim Newznab i Torznab indekserom.