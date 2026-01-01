Postavite SickGear instalacijom jednim klikom.
Stabilan poslužitelj za automatizaciju TV serija — dugogodišnja, potpuno opremljena izvedenica Sick-Bearda za samostalno hostirane PVR sustave.
Odaberite VPS plan za SickGear
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SickGear
SickGear je najstabilnija i značajkama najpotpunija vilica (fork) originalnog projekta Sick-Beard koju održava zajednica — samostalno hostirani poslužitelj za automatizaciju TV emisija koji prati emisije koje pratite, nadzire Usenet indeksere i torrent trackere za nove epizode te prosljeđuje podudarne objave vašem preuzimaču za automatski uvoz u knjižnicu. Kontinuirano se razvija od 2014. godine s fokusom na pouzdanost, široku pokrivenost indeksiranja i dotjerano web sučelje inspirirano originalnim dizajnom Sick-Beard.
Samostalno hostiranje SickGeara na VPS-u održava vašu TV automatizaciju aktivnom 24/7 tako da se epizode pojavljuju u vašoj knjižnici nekoliko minuta nakon objave. Prirodno se uparuje s Plexom, Jellyfinom, Embyjem i širim Servarr medijskim stogom te radi s gotovo svakim Newznab i Torznab indekserom.
SickGear ključne značajke
Prikaži praćenje s profilima kvalitete
Postavke po emisiji za kvalitetu, rezoluciju, jezik i kodek znače da se svaki naslov dohvaća u točno onom formatu koji želite.
Široka podrška za indeksatore
Kompatibilnost s Newznabom i Torznabom, kao i izravni dodaci za mnoge privatne trackere, pokrivaju praktički svaki Usenet i torrent indeksator.
Nativna integracija downloadera
Ugrađeni dodaci za NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge i rTorrent omogućuju SickGearu orkestriranje cjelokupnog procesa preuzimanja.
Pretraga titlova
Integracija OpenSubtitles, Addic7ed i Podnapisi preuzima odgovarajuće titlove na vašim željenim jezicima odmah nakon svakog preuzimanja.
Podrška za anime i posebne formate
Ugrađena AniDB integracija obrađuje konvencije imenovanja specifične za anime i apsolutno numeriranje epizoda bez ručnih zaobilaznih rješenja.
Zašto pokrenuti SickGear na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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