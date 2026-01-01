PgHero je nadzorna ploča performansi otvorenog koda izrađena posebno za PostgreSQL. Ona prikazuje spore upite, neiskorištene indekse, prevelike tablice, duple indekse, nevažeća ograničenja i broj veza u čistom web sučelju — nije potrebna stručnost za baze podataka da biste razumjeli što prikazuje. Svaka metrika je specifična za PostgreSQL, tako da nadzorna ploča izravno prikazuje informacije koje su važne za optimizaciju i rješavanje problema.

Samostalno hostiranje PgHeroa znači da vaši podaci za prijavu u bazu podataka i obrasci upita nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Povežite ga s bilo kojom PostgreSQL instancom — spremnikom na istom VPS-u, udaljenom upravljanom bazom podataka ili s više baza podataka odjednom — i dobijte trajnu nadzornu ploču za praćenje dostupnu putem vašeg preglednika.