Do 69% popusta za PgHero

Postavite PgHero jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Nadzorna ploča performansi PostgreSQL-a otvorenog koda za praćenje upita, indeksa i zdravlja baze podataka u stvarnom vremenu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite PgHero jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za PgHero

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz PgHero

PgHero je nadzorna ploča performansi otvorenog koda izrađena posebno za PostgreSQL. Ona prikazuje spore upite, neiskorištene indekse, prevelike tablice, duple indekse, nevažeća ograničenja i broj veza u čistom web sučelju — nije potrebna stručnost za baze podataka da biste razumjeli što prikazuje. Svaka metrika je specifična za PostgreSQL, tako da nadzorna ploča izravno prikazuje informacije koje su važne za optimizaciju i rješavanje problema.

Samostalno hostiranje PgHeroa znači da vaši podaci za prijavu u bazu podataka i obrasci upita nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Povežite ga s bilo kojom PostgreSQL instancom — spremnikom na istom VPS-u, udaljenom upravljanom bazom podataka ili s više baza podataka odjednom — i dobijte trajnu nadzornu ploču za praćenje dostupnu putem vašeg preglednika.

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Što možete izgraditi uz {name}

PgHero ključne značajke

Detekcija sporih upita

PgHero rangira upite prema ukupnom i prosječnom vremenu izvršavanja tako da možete odmah identificirati koji upiti smanjuju performanse aplikacije.

Analiza indeksa

Prikazuje neiskorištene, duplicirane i nedostajuće indekse kako biste mogli očistiti višak indeksa i dodati indekse koji će zapravo ubrzati vaše radno opterećenje.

Praćenje prostora i nadutosti

Prikazuje veličine tablica i indeksa s brojem mrtvih slogova, tako da znate kada je potreban VACUUM ili REINDEX prije nego što prostor postane problem.

Nadzor veze

Prati aktivne veze po korisniku, bazi podataka i statusu tako da možete uočiti curenje veza i iscrpljenost bazena prije nego što uzrokuju prekide.

Povijesna statistika upita

Bilježi statistiku upita tijekom vremena i prikazuje ih pomoću klizača vremenskog raspona, što olakšava povezivanje regresija performansi s implementacijama ili promjenama opterećenja.

Zašto pokrenuti PgHero na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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