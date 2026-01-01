Postavite PgHero jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Nadzorna ploča performansi PostgreSQL-a otvorenog koda za praćenje upita, indeksa i zdravlja baze podataka u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za PgHero
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PgHero
PgHero je nadzorna ploča performansi otvorenog koda izrađena posebno za PostgreSQL. Ona prikazuje spore upite, neiskorištene indekse, prevelike tablice, duple indekse, nevažeća ograničenja i broj veza u čistom web sučelju — nije potrebna stručnost za baze podataka da biste razumjeli što prikazuje. Svaka metrika je specifična za PostgreSQL, tako da nadzorna ploča izravno prikazuje informacije koje su važne za optimizaciju i rješavanje problema.
Samostalno hostiranje PgHeroa znači da vaši podaci za prijavu u bazu podataka i obrasci upita nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Povežite ga s bilo kojom PostgreSQL instancom — spremnikom na istom VPS-u, udaljenom upravljanom bazom podataka ili s više baza podataka odjednom — i dobijte trajnu nadzornu ploču za praćenje dostupnu putem vašeg preglednika.
PgHero ključne značajke
Detekcija sporih upita
PgHero rangira upite prema ukupnom i prosječnom vremenu izvršavanja tako da možete odmah identificirati koji upiti smanjuju performanse aplikacije.
Analiza indeksa
Prikazuje neiskorištene, duplicirane i nedostajuće indekse kako biste mogli očistiti višak indeksa i dodati indekse koji će zapravo ubrzati vaše radno opterećenje.
Praćenje prostora i nadutosti
Prikazuje veličine tablica i indeksa s brojem mrtvih slogova, tako da znate kada je potreban VACUUM ili REINDEX prije nego što prostor postane problem.
Nadzor veze
Prati aktivne veze po korisniku, bazi podataka i statusu tako da možete uočiti curenje veza i iscrpljenost bazena prije nego što uzrokuju prekide.
Povijesna statistika upita
Bilježi statistiku upita tijekom vremena i prikazuje ih pomoću klizača vremenskog raspona, što olakšava povezivanje regresija performansi s implementacijama ili promjenama opterećenja.
Zašto pokrenuti PgHero na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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