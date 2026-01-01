Postavite ErsatzTV jednim klikom.
IPTV poslužitelj s vlastitim hostingom koji osobnu medijsku biblioteku pretvara u prilagođene 24/7 TV kanale uživo s elektroničkim programskim vodičem.
Odaberite VPS plan za ErsatzTV
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ErsatzTV
ErsatzTV je platforma otvorenog koda s vlastitim hostingom koja pretvara osobnu medijsku biblioteku — Plex, Jellyfin, Emby ili lokalne datoteke — u TV kanale uživo, s prilagođenim rasporedom i pravim elektroničkim programskim vodičem. Kanali se emitiraju kao M3U/HLS popisi za reprodukciju koje može reproducirati bilo koji klijent koji podržava IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, pametni televizori, set-top box uređaji i mobilne aplikacije.
Samostalno hostiranje ErsatzTV-a na vlastitom VPS-u daje vam privatnu zamjenu za klasičnu kabelsku televiziju, izgrađenu u potpunosti od medija koje već posjedujete, bez pretplate na streaming uslugu ili prekidanja reklamama. Rasporedite tematske maratone, rotacije u stilu vijesti, glazbene video kanale ili programske blokove za djecu, zatim ih gledajte na bilo kojem uređaju koji podržava IPTV.
ErsatzTV ključne značajke
Prilagođeni 24/7 kanali
Izradite neograničen broj live kanala kombiniranjem kolekcija, popisa za reprodukciju i pravila raspoređivanja u neprekidne streamove.
IPTV i EPG izlaz
Omogućite kanale kao M3U popise za reprodukciju s potpunim XMLTV elektroničkim programskim vodičem, tako da se bilo koji IPTV klijent spaja kao kabelska televizija.
Plex / Jellyfin / Emby
Izravno se povežite s postojećim bibliotekama medijskih poslužitelja ili skenirajte lokalne mape tako da isti medij pokreće VOD aplikacije i vaše TV kanale.
Hardversko transkodiranje
Opcionalno NVENC, QSV, VAAPI, AMF i VideoToolbox ubrzanje za održavanje upravljive upotrebe CPU-a prilikom posluživanja prijenosa uživo.
Vodeni žigovi i uvodne špice
Prekrijte vodene žigove kanala, umetnite najavne špice i uvode te prekinite program s prilagođenim međuprogramima za dojam pravog kanala.
Glazbeni video kanali
Miješajte glazbene videozapise i audio u kronološke ili tematske kanale, zajedno s prikazom naslovnice i raspoređivanjem vođenim metapodacima.
Zašto pokrenuti ErsatzTV na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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