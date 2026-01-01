ErsatzTV je platforma otvorenog koda s vlastitim hostingom koja pretvara osobnu medijsku biblioteku — Plex, Jellyfin, Emby ili lokalne datoteke — u TV kanale uživo, s prilagođenim rasporedom i pravim elektroničkim programskim vodičem. Kanali se emitiraju kao M3U/HLS popisi za reprodukciju koje može reproducirati bilo koji klijent koji podržava IPTV: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, pametni televizori, set-top box uređaji i mobilne aplikacije.

Samostalno hostiranje ErsatzTV-a na vlastitom VPS-u daje vam privatnu zamjenu za klasičnu kabelsku televiziju, izgrađenu u potpunosti od medija koje već posjedujete, bez pretplate na streaming uslugu ili prekidanja reklamama. Rasporedite tematske maratone, rotacije u stilu vijesti, glazbene video kanale ili programske blokove za djecu, zatim ih gledajte na bilo kojem uređaju koji podržava IPTV.