KitchenOwl je aplikacija otvorenog koda za samostalno hostiranje popisa namirnica, recepata i planiranja obroka za kućanstva. Flask pozadinski sustav radi u kombinaciji s Flutter web i mobilnim korisničkim sučeljem kako bi popisi za kupovinu, inventar smočnice i spremljeni recepti bili sinkronizirani u stvarnom vremenu na uređajima svakog člana kućanstva — telefoni u trgovini, tableti u kuhinji, prijenosna računala bilo gdje drugdje.

Samostalno hostiranje KitchenOwla na vlastitom VPS-u zadržava kupovne navike, zbirke recepata i kućanske rutine unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto besplatnog SaaS-a koji monetizira podatke o kupnji potrošača. Implementacija u jednom kontejneru dolazi sa SQLite-om za nisku potrošnju resursa, podržava neograničen broj kućanstava i recepata te se integrira s mobilnim aplikacijama na iOS-u i Androidu za uređivanje popisa u trgovini.