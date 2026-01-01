Do 69% popusta za KitchenOwl

Postavite KitchenOwl u jednom kliku.

Samostalno hostiran zajednički popis namirnica, organizator recepata i planer obroka koji cijelo kućanstvo drži sinkroniziranim s bilo kojeg uređaja.

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Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite KitchenOwl u jednom kliku.

Odaberite VPS plan za KitchenOwl

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz KitchenOwl

KitchenOwl je aplikacija otvorenog koda za samostalno hostiranje popisa namirnica, recepata i planiranja obroka za kućanstva. Flask pozadinski sustav radi u kombinaciji s Flutter web i mobilnim korisničkim sučeljem kako bi popisi za kupovinu, inventar smočnice i spremljeni recepti bili sinkronizirani u stvarnom vremenu na uređajima svakog člana kućanstva — telefoni u trgovini, tableti u kuhinji, prijenosna računala bilo gdje drugdje.

Samostalno hostiranje KitchenOwla na vlastitom VPS-u zadržava kupovne navike, zbirke recepata i kućanske rutine unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto besplatnog SaaS-a koji monetizira podatke o kupnji potrošača. Implementacija u jednom kontejneru dolazi sa SQLite-om za nisku potrošnju resursa, podržava neograničen broj kućanstava i recepata te se integrira s mobilnim aplikacijama na iOS-u i Androidu za uređivanje popisa u trgovini.

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Što možete izgraditi uz {name}

KitchenOwl ključne značajke

Dijeljeni popisi za kupovinu

Popisi za kupovinu sinkronizirani u stvarnom vremenu na telefonima, tabletima i prijenosnim računalima tako da svi vide isti popis tijekom kupovine ili planiranja.

Recepti i planiranje obroka

Spremite recepte (ili ih uvezite s URL-ova), planirajte obroke u kalendaru i automatski generirajte popis za kupovinu iz odabranih recepata.

Praćenje smočnice

Pratite stavke koje već imate pri ruci kako bi ih planiranje obroka moglo oduzeti s generiranog popisa za kupovinu i izbjeći dvostruke kupnje.

Više kućanstava

Pokrenite zasebna kućanstva na jednoj instanci, svako s izoliranim popisima, receptima i članovima za zajedničke domove ili proširenu obitelj.

iOS i Android aplikacije

Vlastite mobilne aplikacije povezuju se s vašom samostalno hostiranom instancom za brza ažuriranja popisa, offline kupovinu i unos stavki putem barkoda.

Pametni prijedlozi

Prijedlozi stavki i sortiranje prema prolazima ubrzavaju stvaranje popisa učeći stavke koje vaše kućanstvo obično kupuje zajedno.

Zašto pokrenuti KitchenOwl na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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