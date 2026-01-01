Postavite KitchenOwl u jednom kliku.
Samostalno hostiran zajednički popis namirnica, organizator recepata i planer obroka koji cijelo kućanstvo drži sinkroniziranim s bilo kojeg uređaja.
Odaberite VPS plan za KitchenOwl
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz KitchenOwl
KitchenOwl je aplikacija otvorenog koda za samostalno hostiranje popisa namirnica, recepata i planiranja obroka za kućanstva. Flask pozadinski sustav radi u kombinaciji s Flutter web i mobilnim korisničkim sučeljem kako bi popisi za kupovinu, inventar smočnice i spremljeni recepti bili sinkronizirani u stvarnom vremenu na uređajima svakog člana kućanstva — telefoni u trgovini, tableti u kuhinji, prijenosna računala bilo gdje drugdje.
Samostalno hostiranje KitchenOwla na vlastitom VPS-u zadržava kupovne navike, zbirke recepata i kućanske rutine unutar infrastrukture koju vi kontrolirate, umjesto besplatnog SaaS-a koji monetizira podatke o kupnji potrošača. Implementacija u jednom kontejneru dolazi sa SQLite-om za nisku potrošnju resursa, podržava neograničen broj kućanstava i recepata te se integrira s mobilnim aplikacijama na iOS-u i Androidu za uređivanje popisa u trgovini.
KitchenOwl ključne značajke
Dijeljeni popisi za kupovinu
Popisi za kupovinu sinkronizirani u stvarnom vremenu na telefonima, tabletima i prijenosnim računalima tako da svi vide isti popis tijekom kupovine ili planiranja.
Recepti i planiranje obroka
Spremite recepte (ili ih uvezite s URL-ova), planirajte obroke u kalendaru i automatski generirajte popis za kupovinu iz odabranih recepata.
Praćenje smočnice
Pratite stavke koje već imate pri ruci kako bi ih planiranje obroka moglo oduzeti s generiranog popisa za kupovinu i izbjeći dvostruke kupnje.
Više kućanstava
Pokrenite zasebna kućanstva na jednoj instanci, svako s izoliranim popisima, receptima i članovima za zajedničke domove ili proširenu obitelj.
iOS i Android aplikacije
Vlastite mobilne aplikacije povezuju se s vašom samostalno hostiranom instancom za brza ažuriranja popisa, offline kupovinu i unos stavki putem barkoda.
Pametni prijedlozi
Prijedlozi stavki i sortiranje prema prolazima ubrzavaju stvaranje popisa učeći stavke koje vaše kućanstvo obično kupuje zajedno.
Zašto pokrenuti KitchenOwl na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.