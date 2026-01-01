Postavite Meilisearch jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Tražilica otvorenog koda izgrađena u Rustu koja pruža rezultate otporne na pogreške u tipkanju za manje od 50 milisekundi.
Odaberite VPS plan za Meilisearch
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Meilisearch
Meilisearch je munjevito brza, open-source tražilica napisana u Rustu koja vraća relevantne rezultate za manje od 50 ms s ugrađenom tolerancijom na tipfelere, fasadnim filtriranjem i prilagodljivim rangiranjem — sve putem jednostavnog REST API-ja. Radi odmah po instalaciji s pametnim zadanim postavkama, što olakšava dodavanje moćnog pretraživanja e-commerce trgovinama, stranicama s dokumentacijom i SaaS aplikacijama.
Hostiranje Meilisearcha na vašem vlastitom VPS-u daje vam namjenski CPU i memoriju za dosljedne performanse ispod 50 ms pod opterećenjem, neograničeno indeksiranje dokumenata po fiksnoj cijeni i potpunu kontrolu nad sigurnošću i konfiguracijom bez oslanjanja na upravljanu uslugu pretraživanja.
Meilisearch ključne značajke
Rezultati ispod 50 ms
Motor temeljen na Rustu vraća rezultate pretraživanja za manje od 50 milisekundi čak i među milijunima dokumenata.
Ugrađena tolerancija na tipfelere
Korisnici pronalaze ono što im treba čak i uz pogreške u pisanju — nije potrebna konfiguracija za aktiviranje pametne ispravke tipfelera.
Fasetno filtriranje
Snažni filtri i aspekti omogućuju korisnicima da preciziraju rezultate pretraživanja prema kategoriji, cijeni, oznaci ili bilo kojem prilagođenom atributu.
Jednostavno REST API
Sveobuhvatni SDK-ovi za JavaScript, Python, PHP, Go i druge olakšavaju integraciju za bilo koji stack.
Indeksiranje u stvarnom vremenu
Dokumenti su pretraživi odmah nakon dodavanja, bez kašnjenja ponovne izgradnje ili ručnog osvježavanja indeksa.
Zašto pokrenuti Meilisearch na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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