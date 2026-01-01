Meilisearch je munjevito brza, open-source tražilica napisana u Rustu koja vraća relevantne rezultate za manje od 50 ms s ugrađenom tolerancijom na tipfelere, fasadnim filtriranjem i prilagodljivim rangiranjem — sve putem jednostavnog REST API-ja. Radi odmah po instalaciji s pametnim zadanim postavkama, što olakšava dodavanje moćnog pretraživanja e-commerce trgovinama, stranicama s dokumentacijom i SaaS aplikacijama.

Hostiranje Meilisearcha na vašem vlastitom VPS-u daje vam namjenski CPU i memoriju za dosljedne performanse ispod 50 ms pod opterećenjem, neograničeno indeksiranje dokumenata po fiksnoj cijeni i potpunu kontrolu nad sigurnošću i konfiguracijom bez oslanjanja na upravljanu uslugu pretraživanja.