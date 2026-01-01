Postavite Onyx instalacijom jednim klikom.
AI chat i platforma za poslovno pretraživanje otvorenog koda koja povezuje svaki LLM s znanjem vašeg tima.
Odaberite VPS plan za Onyx
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Onyx
Onyx je platforma umjetne inteligencije otvorenog koda koja kombinira sučelje za chat bogato značajkama s pretraživanjem na razini poduzeća kroz dokumente i aplikacije vašeg tima. Radi sa svakim glavnim pružateljem LLM-a — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, i bilo kojim samostalno hostiranim modelom izloženim putem Ollame ili vLLM-a — tako da ste slobodni odabrati model koji odgovara svakom zadatku bez prepisivanja vašeg stoga.
Samostalno hostiranje Onyxa na vašem VPS-u čuva transkripte chata, indeksirane dokumente i vjerodajnice konektora na infrastrukturi koju kontrolirate. Više od četrdeset konektora povlači podatke iz Google Drive-a, Slack-a, Confluence-a, GitHub-a, Notion-a, Jira-e i više u jedinstveni indeks pretraživanja, tako da odgovori citiraju originale umjesto da propuštaju osjetljivi kontekst trećim stranama SaaS-a.
Onyx ključne značajke
Radi sa svakim LLM-om
Koristite vlastite API ključeve za OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex ili bilo koji OpenAI-kompatibilni endpoint, uključujući lokalne Ollama i vLLM implementacije.
Četrdeset plus konektora
Indeksirajte Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk i mnoge druge kako bi odgovori u chatu navodili vaše stvarno timsko znanje.
AI agenti i pomoćnici
Izradite prilagođene pomoćnike s prilagođenim upitima, djelokrugom konektora i alatima, tako da svaki tim dobije AI oblikovan prema svom tijeku rada.
Navodi i utemeljenje
Svaki odgovor upućuje na izvorni dokument, tako da korisnici provjeravaju tvrdnje i vjeruju odgovorima umjesto da nagađaju o halucinacijama.
Dozvole temeljene na ulogama
Kontrola pristupa na razini dokumenta nasljeđuje dozvole izvornog sustava tako da korisnici vide samo ono što im je već dopušteno čitati.
Samostalno postavljena privatnost
Razgovori, vektori i izvorni dokumenti ostaju na vašem VPS-u — ništa se ne šalje na Onyx poslužitelje i zadržavate potpunu kontrolu nad prometom modela i konektora.
Zašto pokrenuti Onyx na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.