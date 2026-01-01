Onyx je platforma umjetne inteligencije otvorenog koda koja kombinira sučelje za chat bogato značajkama s pretraživanjem na razini poduzeća kroz dokumente i aplikacije vašeg tima. Radi sa svakim glavnim pružateljem LLM-a — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, i bilo kojim samostalno hostiranim modelom izloženim putem Ollame ili vLLM-a — tako da ste slobodni odabrati model koji odgovara svakom zadatku bez prepisivanja vašeg stoga.

Samostalno hostiranje Onyxa na vašem VPS-u čuva transkripte chata, indeksirane dokumente i vjerodajnice konektora na infrastrukturi koju kontrolirate. Više od četrdeset konektora povlači podatke iz Google Drive-a, Slack-a, Confluence-a, GitHub-a, Notion-a, Jira-e i više u jedinstveni indeks pretraživanja, tako da odgovori citiraju originale umjesto da propuštaju osjetljivi kontekst trećim stranama SaaS-a.