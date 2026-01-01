Do 69% popusta za Onyx

Postavite Onyx instalacijom jednim klikom.

AI chat i platforma za poslovno pretraživanje otvorenog koda koja povezuje svaki LLM s znanjem vašeg tima.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
10,99/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Onyx instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Onyx

69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Onyx

Onyx je platforma umjetne inteligencije otvorenog koda koja kombinira sučelje za chat bogato značajkama s pretraživanjem na razini poduzeća kroz dokumente i aplikacije vašeg tima. Radi sa svakim glavnim pružateljem LLM-a — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, i bilo kojim samostalno hostiranim modelom izloženim putem Ollame ili vLLM-a — tako da ste slobodni odabrati model koji odgovara svakom zadatku bez prepisivanja vašeg stoga.

Samostalno hostiranje Onyxa na vašem VPS-u čuva transkripte chata, indeksirane dokumente i vjerodajnice konektora na infrastrukturi koju kontrolirate. Više od četrdeset konektora povlači podatke iz Google Drive-a, Slack-a, Confluence-a, GitHub-a, Notion-a, Jira-e i više u jedinstveni indeks pretraživanja, tako da odgovori citiraju originale umjesto da propuštaju osjetljivi kontekst trećim stranama SaaS-a.

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Što možete izgraditi uz {name}

Onyx ključne značajke

Radi sa svakim LLM-om

Koristite vlastite API ključeve za OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex ili bilo koji OpenAI-kompatibilni endpoint, uključujući lokalne Ollama i vLLM implementacije.

Četrdeset plus konektora

Indeksirajte Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk i mnoge druge kako bi odgovori u chatu navodili vaše stvarno timsko znanje.

AI agenti i pomoćnici

Izradite prilagođene pomoćnike s prilagođenim upitima, djelokrugom konektora i alatima, tako da svaki tim dobije AI oblikovan prema svom tijeku rada.

Navodi i utemeljenje

Svaki odgovor upućuje na izvorni dokument, tako da korisnici provjeravaju tvrdnje i vjeruju odgovorima umjesto da nagađaju o halucinacijama.

Dozvole temeljene na ulogama

Kontrola pristupa na razini dokumenta nasljeđuje dozvole izvornog sustava tako da korisnici vide samo ono što im je već dopušteno čitati.

Samostalno postavljena privatnost

Razgovori, vektori i izvorni dokumenti ostaju na vašem VPS-u — ništa se ne šalje na Onyx poslužitelje i zadržavate potpunu kontrolu nad prometom modela i konektora.

Zašto pokrenuti Onyx na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

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Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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